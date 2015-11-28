به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند ظهر شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم گسترش فولاد تبریز با سپاهان اصفهان با بیان اینکه سپاهان از جام حذفی حذف شده و تمرکز خود را روی لیگ گذاشته است، افزود: سپاهان تیم خطرناکی است و ما در برابر قهرمان فصل پیش باید بازی کنیم و با تمام توان و برای کسب سه امتیاز به میدان می رویم.

وی با اشاره به اینکه امیدوارم فردا هر دو تیم بازی تماشاگرپسندی ارائه دهند، ادامه داد: گسترش فولاد برابر سپاهان بازی هجومی ارائه خواهد داد تا سه امتیاز را کسب کنیم.

کمالوند با بیان اینکه سپاهان همیشه برای قهرمانی جنگیده است، گفت: ما برای بازی فردا برای اولین بار نه مصدوم داریم و نه محروم و با تمام نفرات و با تمام توان به مصاف تیم سپاهان خواهیم رفت که امیدوارم هواداران نیز ما را تنها نگذارند و به ورزشگاه بیایند.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز سپس با بیان اینکه به خوبی تیم سپاهان را می شناسم و به طرز فکر سرمربی جدید این تیم نیز آگاه هستم، ابراز داشت: ما نقاط قوت و ضعف سپاهان را کاملا بررسی کرده ایم اگر بازیکنان فردا در فرم ایده آل خود باشند می توانیم سپاهان را شکست دهیم.

وی در خصوص حل مشکل نریمان جهان و سعید آقایی و حضور آنها در نیم فصل دوم در تراکتورسازی گفت: این دو بازیکن بازیکنان گسترش فولاد هستند که برای سربازی در تراکتورسازی بازی می کنند که اگر قراردادشان توسط باشگاه تراکتورسازی تمدید شود می توانند در نیم فصل دوم هم در تراکتورسازی بازی کنند وگرنه آنها به تیم خودشان بازمی گردند.