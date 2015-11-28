کار در آموزش و پرورش نیازمند مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی ظهر شنبه در جلسه با مدیران و کارکنان نوسازی مدارس استان قزوین اظهارداشت: ساخت و سازهای اصولی بر اساس معماری اسلامی و ایرانی می تواند فضای شادابی را در مدارس ایجاد کند و دانش آموزان با روحیه بهتری درس بخوانند.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمامی کشورهای توسعه یافته به تعلیم و تربیت اهمیت می دهند و بهترین فضاها را به مدارس اختصاص می دهند و نتایج آن در جامعه کاملا مشهود است.

رحمانی یادآورشد:هرچندکارهای خوبی در زمینه توسعه فضاهای آموزشی صورت گرفته اما حادثه شین آباد موجب شدتا مسئولان اصلاح سیستم های گرمایشی مدارس را در اولویت کاری خود قرار دادند و اعتبارات خوبی برای نوسازی این سیستم ها اختصاص داده شد و امروز روند نوسازی فضاهای آموزشی مناسب است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ۵۰ نماینده مجلس با تذکر خود موجب شدند تا هزینه سیستم های گرمایشی مدارس داده شود و در استان هم پیگیر این اعتبارات هستیم تا فضای مدارس استاندارد شود.

رحمانی اظهارداشت:در عرصه آموزش و پرورش نیازمند مدیریت جهادی هستیم و باجلب مشارکت بخش خصوصی و خیرین امیدواریم هم ساخت و سازها و هم هوشمند سازی مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود.

مدارس با قابلیت تجاری فروخته شود

وی گفت: در قانون بودجه به منظور تامین بخشی از درآمدهای مورد نیاز آموزش و پرورش موافقت شده برخی مدارس که در مرکز شهرها قرار دارند و زمین آنها در موقعیت تجاری و اداری مناسبی است به فروش رفته و با هزینه آن چند مدرسه دیگر ساخته شود که در استان قزوین چند واحد آموزشی بویژه در شهر قزوین می تواند از این روش واگذار شده و درآمدخوبی نصیب آموزش و پرورش کند.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در تنگنای مالی باید با مدیریت منطقی از بودجه به نحو مطلوب استفاده کرد و نمایندگان استان همگی در خدمت آموزش و پرورش هستند تا طرح های این بخش با کمترین مانع عملیاتی شود.

اصلاح یارانه ها جسارت می خواهد

وی بیان کرد:همانگونه که اجرای هدفمندی یارانه ها در مقطعی درشرایط خودش اقدامی شجاعانه تلقی می شد امروز هم اصلاح روش پرداخت و قطع یارانه افراد غیر نیازمند به شجاعتی دیگر نیاز دارد.

رحمانی گفت: قرار نیست ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور یارانه بگیرند بلکه فقط ۱۰ درصد نیازمند واقعی هستند و مابقی هزینه ها باید در امور سلامت، بهداشت و توسعه و عمران و آبادانی کشور هزینه شود.

رحمانی برای پیگیرذی رتبه بندی معلمان و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان هم قول همکاری داد.