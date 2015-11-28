زمان برگزاری اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب ها تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امید توکلی، دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این همایش در تاریخ ۱۸ آذرماه برگزار شود که این تاریخ به تعویق افتاده و ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه تاریخ قطعی برگزاری همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی شده است.

وی اظهار داشت: «شناسایی، طبقه بندی و معرفی عوامل آلودگی در پسماند ها و فاضلاب ها»، «معضلات عدم تصفیه مناسب فاضلاب های صنعتی، بیمارستانی و دارویی»، «بررسی وضعیت موجود نحوه دفع پسماندها و فاضلاب ها و پساب های صنعتی، بیمارستانی و دارویی در ایران»، «آثار تخلیه فاضلاب های صنعتی، بیمارستانی و دارویی به شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهری» از محور های این کنگره به شمار می روند.

توکلی افزود: «راهکارها و فناوری های مهندسی سبز در جهت کاهش نشر»، «راهکارها و فناوری های تصفیه و امحا در جهت حذف»، «راهکارها و فناوری های نوین، فناوری های زیستی، فناوری های نانو، فناوری های ترموشیمیایی، فناوری های فیزوشمیایی»، «راهکارهای و فناوری هایی در جهت تبدیل یا بازیافت /بازچرخانی»، « روش های نوین آنالیز و ارزیابی مواد آلوده و مضر در فاضلاب، پساب و پسماند » از دیگر محورهای این همایش نیز هستند.

به گفته وی «نرم افزارهای حوزه مدیریت پسماند ها و فاضلاب ها و نمونه های موردی»، «مدیریت، سیاستگذاری و برنامه ریزی در تفکیک، جمع آوری، انتقال و دفع اصولی پسماندها»، «ارائه راهکارها و مدل اقتصادی در مدیریت پسماند و فاضلاب» نیز از دیگر محور های همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی محسوب می شوند.

توکلی گفت: دکتر رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر تهران، مسعود احمدی، مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، دکتر بزرگ زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، سعید مردان، مدیر محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تعدادی از سخنرانان این همایش هستند.