به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سید مهدی خاموشی امروز با حضور در مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در شلمچه حضور یافتم تا از نزدیک با شیوه خدمات‌رسانی هیئت‌های مذهبی و فعالیت‌های فرهنگی ارائه شده به زائران آشنا شوم.

وی افزود: بعد از شلمچه، قصد حضور در مرز چذابه و مهران را هم داریم تا بتوانیم به یک جامع بندی کامل از شرایط موجود در مرزها به‌منظور خدمات‌رسانی به زائران و شناسایی نقاط ضعف برسیم.

حجت‌الاسلام‌ خاموشی تأکید کرد: خوشبختانه شیوه خدمات‌رسانی به مردم از سوی موکب‌ها و هیئت‌های مذهبی بسیار خوب است ولی به علت اینکه حضور آنها کاملاً مردمی بوده، بی‌شک نقاط ضعفی هم وجود دارد که قطعاً در سال آینده این نقاط ضعف را به حداقل می‌رسانیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: در سال‌های آینده حمایت‌های بیشتری از هیئت‌های مذهبی برای حضور در مرزها صورت می‌گیرد هر چند بار اصلی خدمات‌رسانی روی دوش مردم است چرا که آنها به علت ارادتی که به اهل‌بیت (ع) دارند، مشتاقانه در این میدان پیش‌قدم شده‌اند.

حجت‌الاسلام‌ خاموشی با بیان اینکه شیوه خدمات‌رسانی به زائران اربعین از سوی هیئت مذهبی در مرزهای کشور، حرکتی است که در تاریخ ثبت می‌شود و نمونه آن را به سادگی نمی‌توان یافت، گفت: امیدواریم سال آینده با تمهیداتی که در نظر می‌گیریم، حرکت زائران حسینی به سمت عراق، در بعدهای فرهنگی و مذهبی رونق بیشتری بگیرد.

وی افزود: حرکت زائران اربعین به سمت کشور عراق یک حرکت هویت بخشی و نوعی پویایی و رشد فرهنگی در میان شیعیان است که با تکیه بر فرهنگ ناب اهل‌بیت (ع)، قرآن و عترت به دست آمده و هر ساله توسعه و رونق می‌یابد.

حجت‌الاسلام‌ خاموشی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی هیئت‌های مذهبی تا بازگشت کامل زائران از کشور عراق به ایران اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی قول داده‌اند حداقل تا روز دوشنبه و تا بازگشت کامل زائران به کشور، به خدمات‌رسانی خود ادامه دهند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه امسال یک هزار روحانی و مبلغ در امر تبلیغ در مراسم اربعین حسینی مشارکت دارند، بیان کرد: ۱۰۰ روحانی در مرزها و در داخل خاک کشور و ۹۰۰ روحانی و مبلغ دیگر در کشور عراق و در مسیرهای ایران به سمت کربلا حضور دارند.

حجت‌الاسلام‌ خاموشی ادامه داد: این روحانیون و مبلغان از ۱۲ روز گذشته فعالیت‌های خود را در محل‌های موردنظر آغاز کرده‌اند.

وی در خصوص خدمات‌رسانی هیئت‌های مذهبی در سه مرز رسمی ایران برای عبور زائران به سمت عراق نیز گفت: ۱۵۰ موکب در مرز شلمچه، ۲۳۳ موکب در مرز چذابه و بالغ‌ بر ۳۰۰ موکب در مرز مهران مستقر هستند و به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.

حجت‌الاسلام‌ خاموشی ادامه داد: استقبال هیئت‌های مذهبی از حضور در خدمات‌رسانی به زائران در مرزها بی‌نظیر بود به‌ گونه‌ای که در خوزستان ۷۰۰ هیئت مذهبی برای خدمات‌رسانی اعلام آمادگی کردند ولی طبق درخواست‌های دستگاه‌های مسئول ما تنها ۳۸۳ هیئت را ساماندهی کردیم.

حجت‌الاسلام‌ خاموشی امروز به همراه هیئت همراه از همه موکب‌های مستقر در مرز شلمچه سرکشی کرد و با آنها به گفتگو نشست تا نقاط ضعف و قوت این مراسم را به‌خوبی شناسایی کند.