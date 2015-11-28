به گزارش خبرنگار مهر، ایگور اسیتماچ ظهر شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم گسترش فولاد تبریز با سپاهان اصفهان با بیان اینکه فردا تیم کامل خود را در اختیار ندارم، گفت: خیلی دوست داشتم که همه نفرات در اختیار تیم بودند ولی ما مصدوم و محروم داریم و فردا کریمی و سرلک غایب هستند.

وی با اشاره به اینکه فردا سومین بازی خود را در ۹ روز اخیر انجام می دهیم و این خیلی سخت است، ادامه داد: دو بازی قبلی خیلی سخت بود و باید فردا نیز به میدان برویم و نتیجه خوبی بدست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به بازیکنان تیمش اظهار داشت: بازیکنان فوق العاده ای در اختیار دارم و انتظار دارم که این بازیکنان عملکردی مشابه با بازی ذوب آهن انجام دهند و در میدان سریع کار کنند.

اسیتماچ همچنین در خصوص تیم گسترش فولاد گفت: گسترش فولاد تیم خوبی است و بازیکنان خوب و باکیفیتی دارد که در پنج بازی گذشته خود شکست نخورده اند و این کار را برای ما سخت می کند ولی ما نیز آنها را به خوبی آنالیز کرده ایم و به نقاط قوت و ضعف انها آگاهیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر بازیکنان بازی سرعتی ارائه دهند از تیمم راضی خواهم بود، ادامه داد: به ایران آمده ام و مصمم هستم که کار خودم را انجام دهم و روش بازی سپاهان را تغییر ‌دهم تا هم سپاهان بازی فوتبال را سریع تر و زیباتر انجام دهد و هم اینکه هواداران ما بازی باکیفیت و تماشایی ببینند.