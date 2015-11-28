ناوگان اتوبوسرانی ارومیه به منطقه مهران اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر شنبه با حضورعلی اسلامنور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، شهردار ارومیه، رئیس شورای اسلامی شهرستان ارومیه و جمعی مدیران ۵۰ دستگاه اتوبوس ازمجموعه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه برای ارائه خدمت به زائران اربعین حسین (ع) به منطقه مهران اعزام شدند.

سعید آبادی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه در این مراسم با بیان اینکه این تعداد ناوگان اتوبوس از مجموعه اتوبوس های بخش خصوصی این سازمان آماده سازی شده است افزود: مدت ماموریت این ناوگان از هفتم تا سیزدهم آذر ماه تعیین شده است و به همراه آنان یک دستگاه خودرو فنی و امدادی سازمان نیز اعزام می شود.

همچنین در ادامه این مراسم برای نخستین بار از لباس فرم و درجه رتبه بندی مخصوص رانندگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه رونمایی شد.

در این مراسم همچنین با مداحی یکی از مداحان اهل بیت (ع) درسوگ و ماتم شهادت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت، مراسم عزاداری برگزار شد.

همزمان با اعزام این گروه از اتوبوسهای درون شهری از ارومیه ۲۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیزاز شهرستان خوی به مناطق مرزی مهران برای کمک در امر جابجایی زائران حرم امام حسین (ع) در ایام اربعین اعزام می شوند.