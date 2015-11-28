تدابیر لازم برای رویارویی با زمستان سرد اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار بعد از ظهر شنبه در بازدید از اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: هواشناسی یکی از ادارات مهم بوده که به لحاظ نوع خدمت و ماموریت خود از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه همه مردم حداقل یکبار در روز با نوع کارکرد و خدمات هواشناسی در تعامل هستند، بیان کرد: پیش بینی های هواشناسی در همه ابعاد زندگی مردم اهمیت داشته که این موضوع درجه و جایگاه هواشناسی را می رساند.

استاندار خراسان جنوبی عنوان داشت: در همین راستا امروز بازدیدی از امکانات و تجهیزات استان در این حوزه انجام شد تا تدابیر لازم برای رفع مشکلات موجود اندیشیده شود.

تدابیر لازم برای تامین سوخت زمستان انجام شده است

خدمتگزار اضافه کرد: در حال حاضر از امکانات و تجهیزات مناسبی در حوزه هواشناسی نسبت به استان خود برخوردار هستیم و کارشناسان دلسوز و پر تلاش هواشناسی به صورت ۲۴ ساعته در این حوزه فعالیت می کنند.

وی به نزدیک شدن به فصل زمستان اشاره کرد و گفت: با توجه به هشدارهایی که در مورد احتمال داشتن زمستان سرد داده شده است هماهنگی با دستگاه های خدمات رسان و سوختی انجام شده تا مشکلی در تامین سوخت زمستان نداشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه با تدابیر و پیش بینی های انجام شده در حال حاضر مشکلی برای تامین سوخت مورد نیاز استان وجود ندارد، عنوان داشت: دستگاه های ذی ربط از جمله مدیریت بحران و هواشناسی هشدارهای لازم در این زمینه داده و دستگاه های مسئول نیز به تناسب نیاز استان تدابیر لازم را اندیشده اند.

متوسط بارندگی استان در ۱۷ سال گذشته ۱۰۱ میلی متر بود

خدمتگزار به ۱۷ سال خشکسالی در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: متوسط میزان بارندگی در این طول این مدت حدود ۱۰۱ میلی متر برآورد شده در حالی که متوسط بارندگی در کشور حدود ۲۵۰ میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه خشکسالی های متمادی و کاهش نزولات جوی بر کشاورزی، درآمد و اشتغال استان تاثیر منفی گذاشته است، اظهار امیدواری کرد که در سال جاری شاهد افزایش نزولات و نعمات الهی باشیم.

استاندار خراسان جنوبی به بارندگی های چند هفته گذشته در استان و آبگرفتی برخی معابر بیرجند اشاره کرد و افزود: بعد از این حوادث به دستگاه های مسئول دستور داده شده تا تدابیر لازم برای رفع این مشکلات را بیندیشند اما به صورت حتم رفع کامل برخی مشکلات زمان بر و هزینه بر خواهد بود.

خدمتگزار در ارتباط با مشکلات استان در حوزه هواشناسی گفت: به طور حتم اگر اعتباراتی در حوزه مدیریت بحران در اختیار استان قرار گیرد هواشناسی و فرودگاه در الویت نخست خواهند بود.