به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه افتتاح ۶۳ پروژه شهری منطقه ۱۱ با حضور در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امروز پروژه های بسیار خوب و تاثیرگذاری در این منطقه افتتاح شد که شاخص ترین آن خانه کشتی شهید رضایی مجد بود.

وی با بیان اینکه این سالن یکی از سالن های بی نظیر و ویژه برای کشتی گیران کشور ما خواهد بود، افزود: منطقه ۱۱ یک منطقه قهرمان پرور است که نیاز به چنین مجموعه ورزشی مجهزی داشت.

قالیباف تصریح کرد: برای گسترش حمل و نقل عمومی در منطقه ۱۱ اقدامات بسیار خوبی در چندسال گذشته صورت گرفته است. انشالله ما در این منطقه ۱۲ ایستگاه مترو خواهیم داشت.

طرح انضباط شهری در تمام مناطق پایتخت اجرا می شود

شهردار تهران در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اجرای طرح انضباط شهری در پایتخت گفت: طرح انضباط شهری یکی از طرح هایی بود که بیش از ۲سال به طور جدی بر روی آن متمرکز بودیم .انشالله در این طرح دست فروشان را هم ساماندهی خواهیم کرد که خوشبختانه این طرح با همراهی مجموعه های خدمات شهری، نیروی انتظامی و نیروهای شهربان شهرداری از امروز در منطقه ۱۲ و در محدوده بازار اجرایی شده است.

قالیباف با بیان اینکه طرح انضباط شهری به تدریج در تمامی مناطق پایتخت اجرا خواهد شد، تصریح کرد: ما در این طرح به دنبال ساماندهی دست فروش ها هستیم نه بیکار کردن آنان.

دستفروشان برای دستفروشی به نیروهای شهرداری پولی پرداخت نکرده اند

شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که مدعی شد اعلام شده است دست فروشان محدوده بازار به نیروهای شهرداری بابت اشغال فضا پول می دهند، گفت: قطعا آنها به نیروهای شهرداری پولی بابت اشغال فضای شهر پرداخت نکرده اند. در محدوده بازار از گذشته به مرور افرادی حضور پیدا کرده اند و تشکلی را شکل داده اند که از دست فروشان مبالغی را دریافت می کردند . باید تاکید کنم ما به دنبال مقابله با آنان و ساماندهی دست فروشان هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری پایتخت محل هایی را مشخص کرده که دست فروشان می توانند در آنجا حضور یافته و محصولات خود را به شهروندان عرضه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه تمامی افرادی که دراین محل ها حضور پیدا می کنند کارت شناسایی معتبر و یونیفرم مشخص دارند، خاطرنشان کرد: در مکان هایی که درنظر گرفته ایم کالا و محصولات تعیین شده ای باید به شهروندان ارائه شود.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره متن متنشر شده توسط وی در صفحه اینستاگرام گفت: من نامه ای را خطاب به شهروندان درباره معضلات و آسیب های اجتماعی شهرمان از جمله کارتن خوابی و کودکان کار در اینستاگرام (صفحه مجازی) قرار دادم و به طور مختصر توضیحی دادم. معتقدم باید این آسیب ها را سامان دهی کنیم. هرچند ممکن است شهرداری مسئولیت مستقیم دراین خصوص نداشته باشد اما مسئولیت انسانی دارد.

وی ادامه داد: نامه بنده درخواست کمک بود. باید بگویم که مردم شهر تهران آنقدر مردم مهربانی هستند که اگر مشکلات به آنان منتقل شود قطعا به کمک می آیند.

قالیباف همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاخیر درخصوص پرداخت حقوق کارگران خدماتی مترو گفت: در مورد این موضوع که تازه امروز اعلام شده است درحال حاضر اطلاعات کامل ندارم و نمی توانم اظهارنظر جامعی کنم، اما باید تاکید کنم که پیمانکارانی که با شهرداری تهران همکاری می کنند به دلیل اینکه حقوق کارگرانشان را ضایع نکنند، آنها را بیمه کنند و بیش از ۸ساعت از آنان کار نکشند، در قراردادشان ذکر کرده ایم که شهرداری حق دارد از محل قرار داد بیست و پنجم هر ماه لیست حقوق کارگران را پرداخت کند.

شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره ضمانت اجرایی طرح انضباط شهری گفت: ضمانت اجرایی این طرح رعایت قانون، همراهی افکار عمومی، رسانه ها و مسئولان است ما نگفتیم دست فروشان را حذف می کنیم بلکه معتقدیم با شرایط اقتصادی سختی که هم اکنون وجود دارد باید محلی برای کسب درآمد این افراد نجیب وجود داشته باشد. شهرداری تهران می خواهد دست فروشان پایتخت را ساماندهی کند و این طور نباشد که عده ای سوء استفاده کرده و در قالب دست فروشی، مواد مخدر یا کالای غیر استاندارد ارائه دهند.