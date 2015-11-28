خبرگزاری مهر در استان قزوین رسانه ای تاثیرگذار و حرفه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین از تلاش خبرنگاران این رسانه در استان تقدیر کرد.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید گفت: خوشبختانه با حضور نیروهایی با تجربه و رسانه ای در خبرگزاری مهر استان در طول سالهای گذشته شاهد حرکت کیفی این رسانه بودیم و رسالت حرفه ای در این خبرگزاری کاملا مشاهده می شود.

رحمانی بیان کرد: وقتی امکانات انسانی و تجهیزاتی این خبرگزاری را با سایر رسانه ها مقایسه می کنیم واقعا تعهد و دلسوزی و توانمندی فعالان این رسانه دیده می شود و ما امیدواریم بتوانیم از رسانه های تاثیرگذار استان حمایت لازم را داشته باشیم تا افراد با انگیزه بیشتری به کار ادامه دهند.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گزارش های مهر هم الحق بسیار خوب و میدانی و تحقیقی انجام می شود که نشان می دهد هم قلم خبرنگاران و گزارشگران شما قوی است و هم نظارت خوبی در راس مجموعه صورت می گیرد تا نتیجه کار مفید باشد.

رسانه ها واقعیت ها را منعکس کنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش کنید چون گذشته واقعیت ها را بخوبی منعکس کنید و با تعامل مثبت ضمن بیان عملکرد مسئولان نقاط ضعف را دلسوزانه و منتقدانه برای اصلاح امور بیان کنید تا اعتماد سازی شود.

وی اظهارداشت: نقش رسانه ها در مناسبت های مختلف بویژه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای مشارکت مردم بسیار تعیین کننده است و امیدواریم با کمک شما توسعه استان شتاب بیشتری گیرد.

جباری: تکلیف بیمه خبرنگاران روشن شود

در ادامه محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان با بیان دغدغه های خبرنگاران اظهارداشت: متاسفانه هنوز وضعیت بیمه خبرنگاران حل نشده و فعالان این عرصه در میدان وزارت فرهنگ و ارشاد و رسانه خود سرگردان هستند و منطقی نیست با گذشت چند دهه خبرنگاران همچنان برای گرفتن حداقل حقوق خود دچار چالش باشند.

وی افزود: از آنجا که رسانه ها تاثیرگذار ترین ابزار در عرصه فرهنگی هستند پیشنهاد می شود ازاعتبارات فرهنگی و دراختیار نمایندگان همه ساله اعتباراتی برای کمک به نشریات، خبرگزاری های غیردولتی، سایت های تاثیرگذار اختصاص داده شود تا انگیزه کار بیشتر شود.

سرپرست خبرگزاری مهر استان قزوین یادآورشد: این اعتبارات باید در استان و با نظر نمایندگان و مدیران فرهنگی با درنظر گرفتن کیفیت کار رسانه ها در اختیار قرار گیرد تا بتوان بخشی از هزینه های سنگین مدیریت رسانه ها را تامین کرد.