به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبياوی ظهر امروز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: احداث شبکه آب خام کوت عبدالله که یکی از معضلات این شهر به شمار می‌آمد و نارضایتی مردم را در پی داشت از جمله اقدامات این سازمان است که باعث ایجاد رضایتمندی در بین مردم شده است.

عبیاوی عنوان کرد: در دو سال اخیر، در فضای ناحیه یک کوت عبدالله با اجرای شبکه‌های فرعی آب خام، دیگر از آب شرب برای آبیاری استفاده نمی‌شود.

وی افزود: احداث شبکه آب خام ناحیه دو هم از ورودی منطقه تا میدان منتهی به اتوبان آبادان، با اعتباری حدود ۱۳ میلیارد آغاز شد. با احداث این خط تا سال آینده، هیچ‌کدام از فضاهای سبز شهر کوت عبدالله با آب شرب، آبیاری نمی‌شود و تنها شهری خواهیم بود که از این حیث به مردم خدمت‌رسانی بی‌نقصی انجام داده‌ایم.

شهردار کوت عبدالله، افزایش فضای سبز را یک ضرورت دانست و بیان کرد: برنامه مدونی برای افزایش فضای سبز داریم و بر این امر واقف هستیم که از ضروریات یک شهر خوب، داشتن فضای سبز کافی است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری برای افزایش سرانه فضای سبز در شهر کوت عبدالله عنوان کرد: دو پارک در خیابان فشارقوی (خزامی قدیم) طراحی کردیم. همچنین پارکی در فاز دو نیز در دست احداث داریم.

عبیاوی افزود: در مدیریت شهرداری کوت عبدالله سعی شده با استفاده از تجربه مدیریت‌های سابق در شهرستان اهواز برای خدمت در کوت عبدالله استفاده کنیم. باوجود اهمیت پروژه‌های زیباسازی مثل نصب المان‌ها و مجسمه‌ها در سطح شهر برای شهر جدید التاسیسی مثل کوت عبدالله، باید به سراغ پروژه‌های زیرساختی برویم.

وی گفت: تکمیل جاده ساحلی کوت عبدالله از سال ۸۳ نیمه‌کاره رها شده بود که تکمیل این جاده را آغاز کردیم.

شهردار کوت عبدالله با اشاره به هزینه‌های متحمل شده برای تکمیل جاده ساحلی عنوان کرد: بابت تملک زمین‌هایی که در طرح جاده ساحلی بودند، هزینه‌هایی به شهرداری تحمیل شد که در کل بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه مهم برآورد کردیم.

عبیاوی اظهار کرد: با پشتیبانی استاندار خوزستان و معاونین وی در جلسه شرح پروژه‌های کوت عبدالله، توانستیم ایستگاه قایقرانی را با اعتبارات استانداری برای مردم کوت عبدالله به ارمغان آوریم که این امر نشان از اهمیت خاص استاندار به مناطق حاشیه‌ای دارد.

وی بیان کرد: با بازدید معاون وزیر کشور از خیابان درویشیه و مشاهده وضعیت دست‌فروشان این خیابان، بر کلنگ زنی و اجرای پروژه احداث بازارچه این منطقه تأکید شد.

شهردار کوت عبدالله ادامه داد: با توجه به تردد بیش‌ازحد ماشین‌های سنگین در اتوبان اصلی کوت عبدالله، اخیراً با مذاکره با بخش خصوصی قرار است چهار پل عابر پیاده دیگر در کوت عبدالله احداث شود.

عبیاوی افزود: باید فرهنگ‌سازی برای استفاده از پل‌های عابر پیاده در بین مردم نهادینه شود تا کمتر شاهد سوانح دل‌خراش رانندگی در سطح باشیم.

وی در رابطه با اختلافات درون شورای شهر گفت: اختلاف‌نظر شهرداری و شورای شهر امری طبیعی است. همیشه تضاد افکار، تکاپو و عمل را افزایش می‌دهد. پروژه‌های زیادی را اجرا کردیم که با مقایسه با شهرهای بزرگ می‌توان به فعالیت مدیریت در این شهر پی برد.

عبیاوی در خصوص عدم سکونت شهردار در کوت عبدالله نیز گفت: با توجه به نزدیکی محل سکونتم به شهرداری و اینکه کوت عبدالله زمانی یکی از مناطق شهر اهواز بوده، دامن زدن به این موضوع صرفاً یک نوع بهانه‌گیری بی‌مورد از سوی برخی افراد است.