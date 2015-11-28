زائران زنجانی با ۱۵۷ دستگاه اتوبوس به مرز مهران اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، محمدرضا آقاخانی افزود: در حال حاضر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان متشکل از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس است که این تعداد در ایام منتهی به هشتم تا ۱۸ آذرماه امسال به امر جابه‌جایی زائران اربعین حسینی اختصاص خواهد یافت که تا به امروز حدود ۱۵۷ دستگاه اتوبوس به جابه‌جایی زائران به مرز مهران اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: عموم مردم باید طی روزهای اعلام شده و تا قبل از هشتم آذرماه برنامه‌ریزی برای سفر داشته باشند؛ چراکه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان از هشتم تا ۱۸ آذرماه به دلیل حضور در مرز مهران با کمبود وسیله نقلیه مواجه خواهند بود.

معاون حمل و نقل اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان گفت: در این ایام با توجه به اوج جابه‌جایی مسافر، ناوگان همه تلاش خود را برای حمل مسافر به مرز مهران معطوف کرده است که پس از اتمام مراسم اربعین، ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان در مرز مهران برای حمل مسافر به داخل کشور مستقر خواهد بود.

