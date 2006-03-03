  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۴۶

يك عضو مذاكره كندده ايراني در گفتگو با "مهر":

گفتگو هاي لاريجاني و البرادعي آغاز شد

گفتگو هاي لاريجاني و البرادعي آغاز شد

علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي مذاكرات خود با محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي را درمحل اقامتگاه سفير و نماينده ايران نزد سازمانهاي بين المللي در وين آغاز كرد.

يك مقام آگاه در مذاكرات هسته اي با اعلام اين خبر به خبرنگار "مهر" گفت : اين نشست در پي گفتگو هاي دكتر لاريجاني و هيات همراه با مقامات اروپايي در خصوص توافقات ايران و روسيه برگزار مي شود كه در مذاكرات چهارشنبه و پنجشنبه در مسكو بدست آمد .
به گفته اين مقام آگاه  در ديدار هيات ايراني با مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي  اولي هاينونن معاون وي  نيز حضور دارد .

محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه پيشتر اعلام كرده بود طرحي تازه براي حل مساله اعتماد سازي ايران در دست تهيه دارد ،  روز پنجشنبه در بيانيه اي از سه كشور غربي خواست كه ضمن تلاش براي بازگشت به مذاكرات ، مشوق هاي امنيتي و سياسي و اقتصادي به ايران ارائه كنند .

دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح امروز در نشستي مشترك با وزراي خارجه آلمان و فرانسه ، معاون وزير خارجه انگليس و مسوول هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا در خصوص توافقات تهران مسكو گفتگو كرد . اين نشست به ابتكار جمهوري اسلامي ايران تدارك ديده شده بود و طرفين در آن به بيان ديدگاه ها نقطه نظرات خود پرداختند . 

لاريجاني امشب پس از ديدار با البرادعي به تهران بازمي گردد ولي به گفته يك عضو هيات مذاكره كننده ايراني ، طرف ايراني همچنان در انتظار پاسخ اروپا به توافقات ايران و روسيه است .

کد مطلب 298175

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها