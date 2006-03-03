گفتگو هاي لاريجاني و البرادعي آغاز شد

يك مقام آگاه در مذاكرات هسته اي با اعلام اين خبر به خبرنگار "مهر" گفت : اين نشست در پي گفتگو هاي دكتر لاريجاني و هيات همراه با مقامات اروپايي در خصوص توافقات ايران و روسيه برگزار مي شود كه در مذاكرات چهارشنبه و پنجشنبه در مسكو بدست آمد .

به گفته اين مقام آگاه در ديدار هيات ايراني با مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اولي هاينونن معاون وي نيز حضور دارد .



محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه پيشتر اعلام كرده بود طرحي تازه براي حل مساله اعتماد سازي ايران در دست تهيه دارد ، روز پنجشنبه در بيانيه اي از سه كشور غربي خواست كه ضمن تلاش براي بازگشت به مذاكرات ، مشوق هاي امنيتي و سياسي و اقتصادي به ايران ارائه كنند .



دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح امروز در نشستي مشترك با وزراي خارجه آلمان و فرانسه ، معاون وزير خارجه انگليس و مسوول هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا در خصوص توافقات تهران مسكو گفتگو كرد . اين نشست به ابتكار جمهوري اسلامي ايران تدارك ديده شده بود و طرفين در آن به بيان ديدگاه ها نقطه نظرات خود پرداختند .



لاريجاني امشب پس از ديدار با البرادعي به تهران بازمي گردد ولي به گفته يك عضو هيات مذاكره كننده ايراني ، طرف ايراني همچنان در انتظار پاسخ اروپا به توافقات ايران و روسيه است .



