به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آبان ماه سال ۱۳۹۴، تعداد ۳۰۰ تعاونی به منظور انجام فعالیت های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده اند.

تعداد اعضای تعاونی ها ۴۹۴۰ نفر و تعداد فرصت شغلی ۴۰۳۱ نفر و سرمایه اولیه حدود ۴۰ میلیارد ریال است، همچنین متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۶ و ۱۳ نفر است. بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها نیز حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده مربوط به استان های فارس و خراسان رضوی با تعداد ۴۳ و ۳۴ تعاونی است.

همچنین، در استان قم در این ماه هیچ تعاونی جدیدی به ثبت نرسیده است. بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های "کشاورزی" و "صنعت" با ۹۵ و ۷۸ واحد است. تعاونی های "مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار" با ۱۴۶۱، "صنعت" با ۱۲۶۸ و " کشاورزی" با ۸۸۹ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

از سویی، بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های "صنعت" و "کشاورزی" با ۱۵۲۹ و ۹۲۹ نفر است.