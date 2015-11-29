ثبت یک طلاق به ازای شش ازدواج در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا منصوری شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان پلدختر اظهار داشت: در هشت ماه نخست امسال در شهرستان ۸۹ مورد واقعه طلاق ثبت شده که از این تعداد ۵۱ مورد در شهر و ۳۸ مورد در روستاهای این شهرستان ثبت شده است.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر با بیان اینکه طی امسال هزار و ۱۴۹ ولادت در شهرستان پلدختر ثبت شده است گفت: از این تعداد ۵۵۶ مورد در شهر و ۵۹۳ مورد روستاهای پلدختر ثبت شده است.

منصوری یادآور شد: در مدت زمان یاد شده ۶۲۵ مورد واقعه تولد پسر و ۵۲۴ واقعه دختر در پلدختر به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه آمار نشان می دهد که در مقابل هر ۱۱۹ پسر ۱۰۰ دختر در این شهرستان متولد شده است گفت: در هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان ۱.۷ درصد افزایش ثبت ولادت در شهرستان داشته ایم.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر از ثبت ۲۳ مورد تولد دو قلو زایی در این شهرستان طی امسال خبر داد و گفت: بیشتر نام های ثبت شده در لیست ولادت ها فاطمه و محمد بوده است.

منصوری به آمار واقعه فوت در هشت ماه نخست امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت ۲۵۸ مورد فوت در شهرستان ثبت شده که از این تعداد ۱۲۱ مورد شهری و ۱۳۷ مورد روستایی بوده است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد واقعه فوت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۹ درصد افزایش داشته است تصریح کرد: در این مدت فوت ۱۵۴ مورد مرد و ۱۰۴ مورد زن به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر به آمار ازدواج و طلاق طی هشت ماه نخست سالجاری شهرستان پلدختر اشاره کرد و افزود: طی این مدت ۵۹۵ مورد واقعه ازدواج در شهرستان ثبت شده که از این تعداد ۲۸۰ مورد شهری و ۳۱۵ مورد روستایی بوده است.

حسین علی مومیوند معاون فرماندار پلدختر نیز در این جلسه با بیان اینکه مراکز بهداشت و درمان، خانه های بهداشت و دهیاری ها موظف هستند آمار وقایع حیاتی را به موقع به اداره ثبت احوال اعلام کنند اظهار داشت: ثبت وقایع حیاتی در جامعه ضرورت دارد و این امر موجب می شود بستر مناسبی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی مسئولان فراهم شود.

وی اهمیت و جایگاه آمار و اطلاعات در برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه در بخش های مختلف را بسیار مهم دانست و افزود: با توجه به اهمیت و نقش ثبت احوال در ارائه آمارهای حیاتی ادارات و دستگاه های دیگر با این اداره همکاری لازم را داشته باشند.

معاون فرماندار پلدختر با تاکید بر ضرورت ثبت به موقع وقایع حیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن گفت: یکی از نیازهای مهم و اساسی جامعه و برنامه ریزان کشور وقایع حیاتی است.

مومیوند با بیان اینکه باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری در بحث افزایش جمعیت و برنامه های دولت، باید در این راستا فرهنگ سازی و بستر مناسبی برای رسیدن به اهداف مورد نظر فراهم شود گفت: در ثبت وقایع حیاتی شوراها و دهیاران نقش اساسی و مهمی بر عهده دارند.