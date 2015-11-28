همچنان نیازمند حمایت فعالان اقتصادی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی بعد از ظهر شنبه درنشست با فعالان اقتصاد و فرهنگ از مشکلات کار در فضای فرهنگی و رابطه اقتصاد با فرهنگ سخن گفته و از کلیه فعالان اقتصادی علاقه مند به فرهنگ تقاضای حمایت و مشارکت درجشنواره های اینچنینی کرد.

وی ادامه داد: امسال استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه کتاب شیراز شد و توانستیم بیشترین میزان بازدید از نمایشگاههای کتاب را در کشور در شیراز داشته باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: این میزان استقبال، نشانگر علاقه مردم استان فارس به کتاب و هنر و ادبیات است و علاوه بر آن نشان می دهد که سرمایه گذاری در این خصوص در شیراز و در استان فارس جواب می دهد که البته این نیازمند همت بانکها و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری افراد و موسسات نیز هست.

مریدی با اشاره به استقبال خوب مردم از آثار هنری، شب شعرها و کنسرت ها و تئاترها دراستان، افزود: باید مطابق منویات مقام معظم رهبری با تقویت فرهنگ اقتصاد حامی فضای کسب و کار، قبل از ظهور و بروز یک پدیده یا شروع یک پروژه ابتدا بستر فرهنگی آن فراهم شود تا مشکلاتی که در اغلب پروژه ها شاهد آن هستیم پیش نیاید.

همه حوزه ها ناگزیر به کار در فضای فرهنگی هستند

مریدی همچنین تصریح کرد: باید در حوزه اقتصاد باورمان بر این باشد که همه حوزه ها ناگزیر به کار در فضای فرهنگی هستند و هنر و فرهنگ به نوعی ابزاری برای رشد تمام حوزه ها است و ما باید ابتدا شاخص های هنری را افزایش بدهیم.

در ادامه این نشست مدیر بانک دی استان فارس و فعال اقتصاد و فرهنگ، از عزم بنگاههای مالی برای حمایت از فرهنگ و هنر سخن گفت و تصریح کرد به دلایل گوناگون از جمله رشد تکنولوژی های دیجیتالی و تسهیل در دریافت آثار هنری و فرهنگی تنها با چند کلیک، استقبال ازاثار فرهنگی و هنری به شیوه کلاسیک و سنتی کم شده و تیراژهای زیر هزارکتابهای تازه های نشر مبین این قضیه است و به نظر می رسد کمک به این عرصه نیازمند تعامل بین مولفین اثر، نیازشناسی از مخاطبان و بازاریابی علمی و بهنگام و حمایت دستگاههای دولتی و خصوصی است.

مدیر سابق بانکها و موسسات مالی و اعتباری مختلف استان فارس دراین نشست خاطر نشان کرد: استفاده از فرهنگ و نوشتن به سبب جاذبه های آن و عمقی که در مطالعه آثار چاپی و مطبوعاتی است هموارهمورد علاقه فعالان اقتصادی بوده و هست و ما معتقدیم یک بروشور بهتر از تبلیغات میدانی یا محیطی می تواند جان مطلب را در تبلیغ اثرادا کند.

در ادامه این نویسنده کتب در حوزه های فرهنگی و مذهبی روزنامه خبر را موسسه ای برتر در مدیریت و اقنصاد رسانه دانست که توانسته در راستای شفافیت در اطلاع رسانی کسب و کار و ایجاد اشتغال برای صدها نفر در موسسه بین المللی خود گام بردارد.