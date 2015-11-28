به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله معین پیش از ظهر شنبه در تذكرات خود در یكصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از عملكرد سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: هنوز برنامهریزی این سازمان به شیوه سنتی است و از این رو این برنامهریزی نمیتواند جوابگوی نیازهای شهر اصفهان باشد.
وی با بیان اینكه وضعیت فعالیت ناوگان اتوبوسرانی در ایستگاهها و همچنین سطح شهر بیانگر نبود ساماندهی مناسب در این سازمان است، افزود: از این رو ضروری است كه مسئولان این سازمان اقدامات جدیتری را برای خدمترسانی بهتر در دستور كار قرار دهند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به آلاینده بودن بخش عظیمی از ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان گفت: باید پیگیریهای لازم از سوی مسئولان استانی و شهری برای ساماندهی شرایط انجام شود.
وی در ادامه تسریع در بهرهبرداری كامل خط یك مترو اصفهان را ضروری عنوان كرد و افزود: با توجه به مشکلات زیستمحیطی شهر اصفهان و افزایش آلودگی هوا تسریع در تکمیل خط اول مترو و شروع عملیات اجرایی خط دوم از نیازهای حیاتی اصفهان است.
معین در ادامه با اشاره به اینكه ارائه خدمات از سوی شهرداری به كسانی كه املاك خود را به صورت فضای سبز درآورده و امكان تغییر كاربری ندارند را نیز ضروری است، گفت: این اقدام در راستای حفظ فضای سبز موجود و باغات سطح شهر حیاتی است و باید مورد توجه باشد.
وی توسعه سازمانی بدنه شهرداری اصفهان را نیز امری نامناسب خواند و افزود: اگر بدنه شهرداری اصفهان بیش از وضعیت موجود بزرگ شود كارایی این مجموعه پایین خواهد آمد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به وضعیت نامناست بارندگیهای اصفهان در سال جاری گفت: چنانچه این روند ادامه داشته باشد در اصفهان با كمبود آب آشامیدنی نیز مواجه خواهیم بود.
وی با تاكید بر اینكه توجه نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای طرحهای آبی استان امری حیاتی است، اظهار داشت: از این رو انتظار میرود كه مدیریت عالی استان و نمایندگان مجلس نسبت به تامین اعتبار تونل سوم و سد كوهرنگ اقدام كنند.
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