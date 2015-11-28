۱۸۰۰ پروژه نیمه تمام در خراسان رضوی نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به تعداد یک هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه تمام در سطح استان اظهار کرد: برای تکمیل این پروژه ها اعتباری معادل دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

استاندار خراسان رضوی تکمیل پروژه های راهبردی استان را از اولویت های استانداری خراسان رضوی دانست و اظهار کرد: به منظور افزایش سطح خدمت رسانی و رضایتمندی مردم استان ضروری است تا نسبت به برنامه ریزی برای جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات استان و هزینه کرد هدفمند آن ها اقدام کنیم.

وی ساماندهی بافت های فرسوده، توجه به مسائل حوزه زنان، پروژه مسکن مهر، مشهد ۲۰۱۷ و تسریع و تکمیل پروژه های زیرساختی، پروزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را از جمله پروژه های مهم در استان یاد کرد و افزود: واگذاری طرح های دولتی تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش های عمومی و خصوصی در صورت حفظ کاربری آن ها به صورت قانونی وجود دارد و مدیران دستگاه های اجرایی باید هر چه زودتر نسبت به شناسایی و معرفی این پروژه ها به ستادی که به همین منظور در استان تشکیل شده است، اقدام کنند.

رشیدیان با بیان اینکه باید از تمامی ظرفیت های موجود در قوانین و اختیارات برای جذب و تخصیص اعتبارات ملی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۲ دستگاه اجرایی برای واگذاری پروژه های خود به این ستاد اقدام کرده اند و سایر دستگاه های اجرایی که توان اتمام پروژه های خود را ندارند باید هر چه سریع تر در این خصوص اقدام کنند.

وی با تاکید بر بهره برداری از تسهیلات ارزان قیمت در قالب تعاونی های روستایی برای فعال شدن بحث اشتغال در روستاها افزود: از جمله راهکارهای دولت برای رونق تولید و اشتغال می توان به پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی اشتغال در ایجاد هر فرصت شغلی به مددجویان کمیته امداد اشاره کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح پرداخت تسهیلات دولت در خرید خودرو تاکید کرد: ۱۵ درصد ثبت نام کنندگان در این طرح مربوط به خراسان رضوی هستند.

وی اشاره ای به برنامه ها و الزامات مورد نیاز استان در حوزه های آب، برق و گاز در افق ۱۴۲۰ داشت و خاطرنشان کرد: امیدواریم این برنامه در حوزه های حمل و نقل و محیط زیست به زودی مشخص شده و حرکت استان را در مسیر خدمات مشخص کند.

رشیدیان در ادامه با تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: اربعین و ایام پایانی ماه صفر فرصتی برای خدمت رسانی به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) است که باید از این فرصت در هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم های مختلف بهره برداری کنیم.

وی ادامه داد: این ایام خیل عظیمی از زائران حضرت رضا(ع) را به مشهد فرامی خواند که این مسئله آمادگی استان در همه عرصه ها را می طلبد.