پرداخت ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات بازسازی واحدهای روستایی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی جعفری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با اشاره به پرداخت تسهیلات لازم برای بازسازی واحدهای روستایی اظهار داشت: طی امسال ۳۹ میلیارد تومان در این زمینه به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته سالانه حدود پنج هزار واحد روستایی در استان باید بازسازی شود گفت: برای بازسازی این واحدهای روستایی تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی از سوی بانکها پرداخت می شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به اینکه طی امسال از پنج هزار متقاضی تسهیلات بازسازی واحدهای روستایی دو هزار و ۳۵ متقاضی به بانکها معرفی شده اند گفت: از این تعداد هزار و ۵۰۰ نفر موفق به عقد قرار داد دریافت تسهیلات از بانکها شده اند.

جعفری عنوان کرد: تا کنون ۳۹ میلیارد تومان به متقاضیان در این زمینه تسهیلات پرداخت شده است.