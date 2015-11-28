هواداران تیم فولاد یک جلسه محروم شدند/ جریمه پنج باشگاه لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار دو تیم صبای قم و ذوب‌آهن اصفهان از هفته دوازدهم لیگ برتر، از سوی تماشاگران تیم صبای قم تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور و سرمربی تیم مقابل رخ داد. کمیته انضباطی تیم صبای قم را به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. این رای قطعی است.

از سوی دیگر و در جریان دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و نفت تهران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، تخلفاتی از سوی غلامحسین حسنوی، مربی تیم نفت تهران رخ داد که منجر به اخراجش شد. به همین دلیل وی به توبیخ کتبی محکوم و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قطعی است.

جریمه نقدی برای تراکتورسازی، پدیده و ملوان

در جریان مسابقه دو تیم تراکتورسازی تبریز و سیاه جامگان از هفته سیزدهم لیگ برتر، از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر سردادن شعارهای غیر اخلاقی، اهانت به بازیکنان تیم مقابل و مسئولان سازمان لیگ صورت گرفت. تیم تراکتورسازی تبریز با توجه به تکرار تخلفاتش تماشاگرانش محکوم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی شد.

همچنین بازی تیم‌های پدیده مشهد و راه‌آهن در هفته داوزدهم به داوری سعیدفر برگزار و از سوی تماشاگران تیم مشهد تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور بازی صورت گرفت. این تیم طبق ماده ۷۹ آئین‌نامه انضباطی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای صادره قطعی است.

ضمن اینکه تیم ملوان بندر انزلی به دلیل تخلف کادرفنی‌اش، مبنی بر اعتراض به کمک داور دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و سایپا تهران، به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است. رای صادره قطعی است.

جریمه نقدی و محرومیت برای تماشاگران فولاد

رقابت دو تیم فولاد خوزستان و استقلال تهران در هفته دوازدهم برگزار شد که به دلیل فحاشی تماشاگران تیم استقلال، این باشگاه تهرانی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

همچنین دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فولاد خوزستان به دلیل اعتراض به داور بازی و ورود غیر مجاز به زمین مسابقه که منجر به اخراجش شد، نیز باید مبلغ ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. رای صادره قطعی است.

از سوی دیگر تیم فولاد خوزستان به دلیل تخلف تماشاگرانش مبنی بر شکستن صندلی در پایان مسابقه، پرتاب به زمین بازی و آتش زدن سکوها به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به تکرار تخلفات این تیم، تیم فولاد خوزستان به برگزاری یک مسابقه بدون حضور تماشاگر به عنوان میزبان محروم شد.