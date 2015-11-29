مجله مهر- شراره داودی: تبلیغات مهم‌ترین رکن اقصادی دنیاست، البته در ایران کمتر این موضوع را جدی گرفته‌ایم و از همین رو خیلی از مردم از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، با خبر نیستند و با تصور اینکه این محصول خارجی است آن را تهیه می‌کنند؛ از همین رو تبلیغ برای معرفی کالا و خدمات بسیار مهم است؛ اما در این میان نباید میزان خلاقیت و تنوع را در تبلیغات فراموش کرد. اینکه هر بار با یک شکل و قیافه آگهی را به نمایش بگذاریم، بالطبع به مرور تاثیرگذاری‌اش را از دست می‌دهد.

سال‌هاست که کشورهای دیگر با استفاده از همین نگاه به تبلیغات می‌توانند میزان فروش و معرفی کالاها را بالا ببرند، آنان کارگروه‌های تبلیغاتی را در شرکت‌های خودشان جدی گرفته‌اند و روزانه ایده‌های تازه‌ای را وارد بازار می‌کنند. در این گزارش تصویر تعدادی از این تبلیغات را می‌بینید.

چسب مایع

چسب مایع

تلویزیون را در ساعت‌های خود داشته باشید

اهدای عضو، اهدای زندگی

درصدی از هزینه‌های شما، کودکی را سیر می‌کند

منابع آبی در حال تمام شدن است

مصرف سیگار به کودکان بیشتر آسیب می‌رساند

سیستم گرمایشی خانه

سیستم صوتی ماشین

قدرت بالای جذب اسفنج

با این خمیردندان، دندان‌های محکمی خواهید داشت

لنز با قدرت بالا در دوربین‌های شکاری

محلول شست‌وشوی دهان برای از بین بردن بوی بد دهان

سیستم عایقی و گرمایشی خانه

مدرسه تکواندو در چین

قدرت بالای لنز

حشره کشی که همه چیز را نابود می‌کند، راه فراری برای حشره‌ها

خورشید را با کرم ضد آفتاب خاموش کنید

سرعت بالای ماشین در جاده، وقتی نورها جا می‌مانند

ورود هر نوع بوی غذا به یخچال ممنوع است!

لباس‌هایی هرچه درخشان‌تر

سلفون ظرف غذا

نمونه ایرانی در مورد روز جهانی آلزایمر

قدرت چسب مایع

هیچ لکه‌ای باقی نمی‌ماند

تبلیغات ماکارونی

جاروبرقی پرقدرت

چسب نواری با قدرت چسبندگی بالا

بعد از سرماخوردگی، گرفتگی بینی خود را باز کنید

چرم طبیعی، حتی پشه‌ها هم اشتباه می‌گیرند

سمعک خوب

نسکافه‌ای برای روزهای سرد

سس تندی که پارچه‌ را سوراخ می‌کند

هیچ‌چیز از نگاه نخ دندان مخفی نمی‌ماند

کولری که هوای سرد برایتان به ارمغان می‌آورد، مانند بستنی!

همزمان با رانندگی در شبکه‌های اجتماعی نچرخید

هر قلیان برابر با مقادیر زیادی سیگار است

با از بین بردن درختان، حیات وحش را هم از بین می‌بریم

در هنگام رانندگی، کمربند ایمنی خود را ببندید

سیب زمینی سرخ کرده مک‌دونالد

صبح خود را با مک دونالد آغاز کنید

مگان، مقاوم در برابر بتن

بفرمایید غذای چینی تند

حبوبات سرشار از پروتئین هستند

شما تنها تخت و تاج را به ارث نمی‌برید، کچلی هم ارثی است، نگران موهای خودتان باشید

نمک دریایی

باز هم سس تند

بعد از مصرف خوراکی‌های شیرین، مسواک فراموش نشود

سیگار کشنده است

هوای آلوده و ماشین

سیگار کشنده است