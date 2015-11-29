پرداخت بدهی‌‌ دانشجویان الکترونیکی شد

فریبرز سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر از امکان پرداخت الکترونیکی بدهی‌های دانشجویان و فارغ التحصیلان به صندوق رفاه دانشجویی خبر داد.

وی افزود: دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها برای استفاده از این روش می‌توانند با مراجعه به سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه، به نشانی http://bp.swf.ir و با وارد کردن کد ملی به عنوان نام کاربر و کلمه عبور، وارد سامانه شده نسبت به پرداخت بدهی‌های خود با کارت شتاب از طریق درگاه بانکی که اعلام شده اقدام کنند.

قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: در صورت پرداخت مبلغ بدهی از طریق پورتال دانشجویی، مبلغ پرداخت شده در پرونده دانشجو ثبت شده و از بدهی وی کسر می شود.

وی ادامه داد: در زمان طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه، دانش‌آموختگان بدهکار می‌توانستند، از طریق سامانه پرداخت USSD و با شماره گیری ستاره ۷۸۸ ستاره ۱۳۳ مربع مبلغ بدهی خود را مشاهده و از همان طریق و یا از طریق رمز دوم بانکی خود نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

سجادی با بیان اینکه درحال برنامه ریزی هستیم تا این طرح را به صورت دایم فعال کنیم، گفت: هدف از اجرای این طرح تسریع و تسهیل فرایند تسویه حساب دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه با صندوق رفاه دانشجویان است.