به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی پراگ نیز همچون دوره سوم و چهارم جشنواره، هیات داورانی متشکل از چهره های سرشناس بین المللی به داوری فیلم های ایرانی در بخش بلند و مستند خواهند نشست و سه جایزه اصلی جشنواره شامل جایزه بهترین فیلم داستانی بلند، جایزه بهترین فیلم مستند و جایزه ویژه فیلم برگزیده مخاطبین در اختتامیه جشنواره به فیلم های برگزیده اهدا خواهد شد.

در دوره پنجم جشنواره فیلم های ایرانی پراگ برای دومین بار دو تن از چهره های شاخص سینمای افغانستان میزبان شب سینمای افغانستان در زمان برگزاری جشنواره خواهند بود.

در طی مدت برگزاری این جشنواره سه سینمای اصلی پراگ و نیز یکی از پرمخاطب ترین سینماهای برنو از دو هفته پایانی دی ماه میزبان جشنواره خواهند بود و پس از آن، یکی از سینماهای براتیسلاوا پذیرای گزیده ای از آثار این دوره از جشنواره است.

در دوره پنجم جشنواره فیلم های ایرانی پراگ برای دومین بار نشست هایی درباره صنعت سینما و تولیدات مشترک بین ایران و اروپا برگزار می شود و همزمان با جلساتی که بین تهیه کنندگان ایرانی و اروپایی برگزار می شود درباره تولید مشترک گفتگو و رایزنی خواهد شد.

در حال حاضر شماری از آثار سینمای ایران در بخش بلند داستانی، مستند و کوتاه برای گزینش در جشنواره در حال بازبینی هستند و برنامه نهایی جشنواره تا پایان آذر ماه امسال در وب سایت جشنواره منتشر خواهد شد.

جشنواره فیلم های ایرانی که برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ و با نمایش شماری از فیلم های ایران با محوریت زن در پراگ برگزار شد، در حال حاضر به یکی از جشنواره های پرمخاطب این شهر و به فضایی برای معرفی هنر و هنرمندان ایرانی مبدل شده است.

هچنین در پنجمین دوره جشنواره در کنار نمایش فیلم های ایرانی، علاقمندان با رشته های دیگر هنر ایرانی همچون تاتر، نقاشی، موسیقی و گرافیک آشنا می شوند.

دوره پنجم جشنواره فیلم های ایرانی پراگ توسط شرکت مدیا نست Media Nest و با حمایت شرکت ادونسد مدیا تریدینگ Advanced Media Trading برگزار خواهد شد.