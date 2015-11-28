  1. جامعه
  2. محیط زیست
۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۴۷

اجرای طرح نظافت جاده نجف به کربلا/توزیع کیسه زباله در میان زائران

اجرای طرح نظافت جاده نجف به کربلا/توزیع کیسه زباله در میان زائران

مسئول طرح حریم پاک ستاد «با کاروان» قرارگاه امام رضا(ع) گفت: نظافت مسیر نجف به کربلا توسط نیروهای داوطلب مردمی در حال انجام است و کیسه های زباله میان زائران توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین جوزی با بیان اینکه هرساله بسیاری از زائران امام حسین(ع) در مراسم اربعین را پیروان سایر ادیان تشکیل می دهند، گفت: پیام این حضور این است که پیروان سایر ادیان هم احساس وابستگی به امام حسین(ع) دارند و بسیاری از آنها با پای پیاده سعی می کنند تا خود را در روز اربعین به کربلای معلی برسانند.

جوزی در رابطه با فعالیت های قرارگاه جهادی امام رضا (ع) افزود: با برنامه ریزی های انجام شده توزیع کیسه زباله بین زائرین در سه مرز مهران، چزابه و شلمچه در ایران و زرباطیه، شیب و شلمچه در عراق با استفاده از ظرفیت موکب های محلی در حال انجام است.

وی گفت: همچنین نیروهای طرح حریم پاک با ایجاد ۱۰ پایگاه در طول مسیر پیاده روی نجف به کربلا ضمن اهدا کیسه زباله به موکب ها نطافت مسیر رو هم در دستور کار قرار داده اند.

کد مطلب 2981796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها