اجرای طرح نظافت جاده نجف به کربلا/توزیع کیسه زباله در میان زائران

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین جوزی با بیان اینکه هرساله بسیاری از زائران امام حسین(ع) در مراسم اربعین را پیروان سایر ادیان تشکیل می دهند، گفت: پیام این حضور این است که پیروان سایر ادیان هم احساس وابستگی به امام حسین(ع) دارند و بسیاری از آنها با پای پیاده سعی می کنند تا خود را در روز اربعین به کربلای معلی برسانند.

جوزی در رابطه با فعالیت های قرارگاه جهادی امام رضا (ع) افزود: با برنامه ریزی های انجام شده توزیع کیسه زباله بین زائرین در سه مرز مهران، چزابه و شلمچه در ایران و زرباطیه، شیب و شلمچه در عراق با استفاده از ظرفیت موکب های محلی در حال انجام است.

وی گفت: همچنین نیروهای طرح حریم پاک با ایجاد ۱۰ پایگاه در طول مسیر پیاده روی نجف به کربلا ضمن اهدا کیسه زباله به موکب ها نطافت مسیر رو هم در دستور کار قرار داده اند.