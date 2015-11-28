نازیبایی مشهد نیازمند ریشه یابی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم رهنما روز شنبه در نشست تخصصی نخبگان و مدیران شهری مشهد با هدف راهکارهای دستیابی به شهر ایرانی- اسلامی با محوریت مشهد ۲۰۱۷ بیان کرد: در بحث معمارى يكى از بحث هاى عمده زيبايى است كه ريشه ايدئولوژيكى و فرهنگى دارد و به هنر بر مى گردد.

وی افزود: در همين راستا اگر به كيفيت و ارتقا هنر توجه كنيم شايد بخشى از اين منظر و سيماى ظاهرى شهر مشهد محقق شود و همچنين اگر به زيبايى در شهر بپردازيم و ارتباط عميق آن را بررسى كنيم، بحث مغفول مانده هنر تجلى پيدا مى كند.

وی در اين نشست با اشاره به اهميت رابطه توسعه پايدار و شهر اسلامى بيان كرد: اگر دستور كار سازمان ملل كه ۱۷ هدف براى توسعه مطرح كرده است را مورد بررسى قرار دهيم مى بينيم كه يكى از اين اهداف توسعه شهرها بوده كه به نظر بنده شهر ايرانى-اسلامى را بايد با شاخصه توسعه پايدار تعريف كرد.

دكتر رهنما ادامه داد: از ديگر بحث هايى كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه چرا شهر مشهد اصلا زيبا نيست و اين نازيبايى از كجا شكل مى گيرد.

عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى با بيان اينكه اگر مباحث فوق در اين تحقيق ديده شود مى تواند بسيار مفيد واقع شود، بيان كرد: به منظور استخراج داده ها و اطلاعات مورد نياز ابتدا بايد ديدگاه هاى فقهى را مورد مطالعه قرار داده و سپس كيفيات طراحى شهرى، هنجارها و نسخه را تعيين كنيم.

وى اضافه كرد: در ادامه نيز بايد توجه كرد كه چگونه مى توان اين بازخوانى ايرانى و اسلامى بودن را در برنامه سازى شهرى پياده كرد و بعد از آن به بررسى ويژگى هاى كيفى شهر مشهد پرداخت چرا كه ويژگى هاى كمى آن براحتى قابل بررسى بوده و بحث اسلامى و غير اسلامى ندارد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه آنچه تبيين كننده يك شهر از منظر اسلامى و معنوى است ويژگى هاى كيفى آن است، تصريح كرد: ما به شهرى نياز داريم كه داراى مكان هاى همگانى و قرارگاه هاى اجتماعى باشد و آنچه از اين مهمتر است اينكه چه فعاليت هايى در آنها ارائه و انجام مى شود.

وى خاطر نشان كرد: شهروندان بايد نسبت به شهر خود احساس تعلق خاطر داشته باشند كه در غير اين صورت نتيجه آن مانند شهرهاى گلبهار و بينالود مى شود كه بدليل نداشتن تعلق خاطر به اين وضعيت دچار شده اند.

دكتر رهنما با تاكيد بر به نمايش گذاشتن ويژگى هاى هويتى شهر مشهد در طرح «راهكارهاى رسيدن به شهر ايرانى-اسلامى» ابراز كرد: طراحى شهر مشهد بايد به شكلى باشد كه بازديدكننده از مشهد در ابتدا تصورى از امام رضا (ع) به ذهنش خطور كند در غير اين صورت طرح موفق عمل نكرده است.