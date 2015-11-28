به گزارش خبرگزاری مهر، فراز کمالوند در کنفرانس پیش از بازی تیمش مقابل سپاهان اصفهان ضمن ابراز امیدواری برای کسب سه امتیاز خانگی گفت: سپاهان همیشه تیمی مدعی بوده و در سال گذشته نیز توانست مقام قهرمانی مسابقات لیگ برتر را کسب کند. ما تلاش می‌کنیم ابتدا یک بازی خوب و تماشاگر پسند ارائه کرده و سپس با کسب سه امتیاز این دیدار جایگاه خود را در جدول رده‌بندی ارتقاء دهیم.

سرمربی تیم گسترش فولاد افزود: در این دیدار برای اولین بار ما مصدوم یا محرومی نداریم و با نفرات کامل پا به میدان این مسابقه می گذاریم. همچنین با توجه به اینکه سپاهان از رقابتهای جام حذفی نیز کنار رفته است باعث خواهد شد این تیم با تمام قوا برای کسب قهرمانی لیگ تلاش کند و این کار ما را سخت می کند. هر چند ما نیز تیم دست و پا بسته ای نیستیم و نشان داده ایم تیمی خوب و منسجم هستیم و فکر می کنم با توجه به آنالیزهای ما اگر بازیکنان آنچه را می خواهیم از خود به نمایش بگذارند با نتیجه ای خوب بازی را به پایان می رسانیم.

کمالوند در ادامه اظهار داشت: نمی توانیم بگوییم گسترش فولاد نتایج خوبی گرفته و در رده‌های بالای جدول قرار بگیرد اما حمایتی از این تیم نشود. خوشبختانه بعد از چند هفته دیدارمان با تراکتورسازی همزمان نیست به همین دلیل از همه هواداران عزیز می خواهم در بازی فردا از گسترش فولاد حمایت کنند تا بتوانیم سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

وی در رابطه با شناخت از سرمربی جدید سپاهان نیز گفت: به خوبی با تفکرات کروات‌ها آشنا هستم ولی اعتقاد دارم یک سرمربی نمی تواند در یک هفته تغییرات تاکتیکی و فنی زیادی ایجاد کند اما از نظر روحی خواهد توانست شوک مثبتی به تیم وارد کند.

کمالوند درباره آخرین وضعیت داریوش شجاعیان گفت: متاسفانه رسانه‌ها با ایجاد حواشی باعث افت این بازیکن شده اند. در واقع هیچ پیشنهادی برای او نرسیده است و همه فقط گمانه زنی رسانه هاست. امروز نیز آخرین تذکر را به او دادم و گفتم اگر در بازی فردا نتواند آنچه از او می خواهیم را به نمایش بگذارد از بازی بعدی در لیست من نخواهد بود.

سرمربی گسترش فولاد در خصوص وضعیت سعید دقیقی نیز افزود: دقیقی مشکلی ندارد و بخاطر مسائل تحصیلی دو هفته مرخصی گرفته بود که حالا در اختیار تیم است و فردا نیز در لیست ما قرار دارد. همچنین او با مشکل نظام وظیفه هم مواجه نیست و تا پایان فصل با گسترش فولاد قرارداد دارد.

کمالوند درباره تعیین تکلیف وضعیت قرارداد نریمان جهان و آقایی نیز یادآور شد: این دو بازیکن با گسترش فولاد قرارداد دارند اما با این حال مالک باشگاه اجازه داد تا آنها بدون دریافت حتی یک ریال در تراکتورسازی بمانند. با توجه به اینکه نریمان جهان یک فصل با گسترش فولاد قرار داد دارد ما پیشنهاد داده ایم تا اگر او می خواهد نیم فصل دوم را در تراکتورسازی باشد قرار داد خود را به مدت نیم فصل با گسترش فولاد تمدید کند چرا که اگر تمدید نکند پس از پایان لیگ پانزدهم او فقط نیم فصل اول لیگ شانزدهم را در گسترش فولاد خواهد بود و این نوع قرارداد نیز حرفه ای و قابل قبول نیست و فکر می کنم پیشنهادی که داده ایم بهترین راه برای حل مشکل این دو بازیکن باشد.