به گزارش خبرنگار مهر، حامد همتی بعداز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه نقش اصناف در برنامه پنجم نادیده گرفته شد، اظهار داشت: دولت با تغییر در سیاست‌های پولی خود نه‌تنها مشکل کمبود نقدینگی را سطح کشور بر‌طرف خواهد کرد بلکه بخشی از مشکلات اصناف را نیز رفع می کند.

رئیس کمسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی آذربایجان شرقی تحلیل دقیق فضای کسب‌وکار پس از تحریم را برای تولیدکنندگان و بازاریان ضروری دانست و گفت: ورود هیئت‌های تجاری به کشور بدون الزام به سرمایه‌گذاری آفت جدید اقتصاد پساتحریم ها است.

همتی افزود: در کنار سیاست پولی ابلاغی در پاییز بایستی سیاست مالی نیز توسط دولت ابلاغ و توسط بازار سرمایه اجرایی شود و همچنین رکود در بازارهای کشور نشأت‌گرفته از نبود سیاست‌های مالی است.

وی ادامه داد: قفل شدن منابع و کاهش سرعت گردش نقدینگی، اصرار دولت بر تعیین دستوری نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ کالاهای یارانه‌ای در این مقطع زمانی اشتباه است.

همتی در پایان از فعالان بازار و تولیدکنندگان خواست با تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای اولین بار در سطح کشور، حلقه‌های مفقوده زنجیره صادرات و کاهش بهای تمام‌شده را پوشش دهند.