محبت، انسجام و نشاط مسلمین؛ مهمترین دستاورد راهپیمایی اربعین

خبرگزاری مهر - حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر: نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سال گذشته در خیل عظیم زائران اباعبدالله الحسین (ع) رهسپار پیاده روی عظیم اربعین حسینی شد. وی نگاه خود به این آیین با شکوه را در قالب یادداشت کوتاهی که دراختیار خبرگزاری مهر قرار داده، اینگونه ترسیم کرده است:

«سال گذشته با توجه به اینکه لازم بود روند برگزاری مراسم اربعین حسینی را بررسی کنیم، بنده با هماهنگی کمیسیون فرهنگی مجلس و از طریق مسیر مرز زمینی مهران، عازم کربلا شدم و همراه جمعیت مشتاقان حضرت اباعبدالله(ع) توفیق حضور در این آیین بزرگ را یافتم.

بخشی از آنچه از این سفر برداشت کردم به تحلیل مسائل مدیریتی و نقاط ضعف و قوت برمی‌گردد که گویا تدبیر شده است که امسال با مدیریت بهتر، حل و فصل شود، اما اصل این حرکت بسیار ارزشمند است که برای عمق‌بخشی به باورهای دینی کمک می‌کند.

حضور در راهپیمایی اربعین حسینی در واقع یک خلوت برای افراد است که دور از کشور خودشان و تعلقات طبیعی آن، به این حرکت عظیم الهی تعلق خاطر پیدا می‌کنند و نسبت به آن فکر می‌کنند و این تاثیر عمیق و نتایج مثبتی هم برای فرد و هم برای جهان اسلام دارد که نشان می‌دهد اگر جهان اسلام بخواهد بر مقوله وحدت مسلمانان تمرکز کند، محبت اهل بیت (ع) مهمترین مقوله‌ای است که می‌تواند به عنوان محور مورد توجه قرار گیرد.

به نظرم همه کسانی که امکان حضور در این آیین عظیم و کم‌نظیر را دارند باید از این فرصت ارزشمند استفاده کنند و با این حرکت ارتباط برقرار کنند.

در کشور ما نیز در ایام دهه آخر ماه صفر و در آستانه سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، مراسم پیاده‌روی زائران حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) به سمت مشهد مقدس را داریم که سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار زائر شرکت کردند و امسال قطعا این عدد به ۵۰۰ هزارنفر خواهد رسید و این نیز حرکتی در امتداد پیاده‌روی اربعین حسینی است تا ان‌شاء‌الله تاثیرات معنوی خود را نشان دهد.

معتقدم محبت و دوستی مسلمانان در جریان راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و انسجام و اتحاد آنها و احساس غرور و نشاطی که برای مسلمانان در چنین فضایی ایجاد می‌شود، مهمترین جلوه و دستاورد این آیین عظیم حسینی است که باید قدر آن را دانست و آن را پاس داشت».