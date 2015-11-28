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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

چاپ ۳ عنوان کتاب در حوزه کودک تا پایان سال جاری در فارس

چاپ ۳ عنوان کتاب در حوزه کودک تا پایان سال جاری در فارس

شیراز - مدیر کل بنیاد حفظ آثار وارزش های دفاع مقدس استان فارس از چاپ ۱۰ عنوان کتاب که ۳ عنوان آن در حوزه کودک است خبر داد.

سردار خداداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: توجه به مباحث فرهنگی و چاپ کتاب از جمله اولویت های این مجموعه است که در سال جاری ۱۰ عنوان کتاب به چاپ خواهد رسید.

وی تصریح کرد: برای اولین بار در بحث کودک و نوجوان نیز ورود کردیم که سه عنوان کتاب را منتشر خواهیم کرد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس تاکید کرد: باید کودکان و نوجوانان را از این سنین با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کرد تا دشمنان نتوانند ذهن کودکانه آنها را تسخیر کنند.

سردار ابراهیمی تاکید کرد: محوریت تمامی کتاب ها دفاع مقدس و ارزش های ان است که به طور حتم با استقبال مواجه خواهد شد.

وی افزود: مجموعه حفظ و نشر اثار دفاع مقدس در چهاردهمین نمایشگاه کتاب فارس غرفه دارد که خوشخبتانه با استقبال جوانان نیز مواجه شده است.

کد مطلب 2981827

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