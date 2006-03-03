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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۲۰:۱۰

سرمربي تيم فوتبال شهيدقندي يزد درگفتگو با" مهر":

دروازه بان ما دوگل به ذوب آهن هديه كرد / به بقاء درليگ برتر اميدواريم

دروازه بان ما دوگل به ذوب آهن هديه كرد / به بقاء درليگ برتر اميدواريم

اشتباهات فردي دروازه بان سبب شد كه نتوانيم پيروزي مقابل ذوب آهن را حفظ كنيم و تن به شكست داديم.

به گزارش خبرنگار" مهر" در اصفهان مجيد جلالي سرمربي تيم فوتبال شهيد قندي يزد با اشاره به شكست 4 بر3 تيمش مقابل ذوب آهن در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان اظهارداشت: بازي را خوب شروع كرديم و به شيوه اي مقابل ذوب آهن صف آرايي كرديم كه اين تيم درمقابل حريفان عمل مي كند، يعني حربه ذوب آهن را در معاف با انها در دستوركار قرارداديم كه نيمه اول با موفقيت همراه بود.

جلالي افزود: تيم ما آنچنان عمل كرد كه موفقيت بزرگي كسب نموده است، اما به هيچ وجه باورندارد وخيلي زود موفقيتش را بذل وبخشش كرد وقدر اين يپروزي را كه دراختيار داشته نداشتند.

سرمربي شهيد قندي يزد گفت: ما در نيمه دوم آنقدربد بازي نكرديم كه نتيجه پيروزي را با شكست عوض كنيم، اما اشتباهات دروازه بان ما كه دوبار تكرارشد سبب گشت كه بازنده ميدان شويم.

جلالي خاطرنشان ساخت: ما همه راههاي مقابله با ذوب آهن را تمرين كرده بوديم، اما اشتباهات غيرقابل دروازبان ما غيرقابل پيش بيني بود، بطوريكه گلها را به حريف هديه كرد. ازطرفي براي ما تعجب آور است كه گل سوم را كه اشتباه كرد، روي گل چهارم هم اشتباه مشابه را تكرار كرد كه البته دروازه بان ما مي گويد روي گل چهارم بازيكن حريف روي او مرتكب خطا شده است.

سرمربي شهيد قندي در ادامه گفت: تيم ما شرايطي خوبي را پيدا كرده بود و آماده جهش بوديم، اما اشتباهات فردي دوباره اوج ما را به تاخير انداخت.

جلالي با ابرازخرسندي ازخط حمله تيمش گفت: نسبت به گذشته درگلزني موفق عمل نموديم و اين مساله براي ما يك حسن محسوب مي شود، بهمين دليل، به آينده اميدواريم وچه بسا با 2 پيروزي پياپي ازقعرجدول فاصله بگيريم.

سرمربي شهيد قندي در پايان گفت: تمام تلاش خود را براي بقاء درليگ برتر انجام مي دهيم و اما باوركنيد بعضي اتفاقات نظير اشتباه فاحش كمك داور ديدار مقابل سايپا و يا همين اشتباهات دروازه بان ما درديدار امروز كه ازپيروزي ما جلوگيري كرد، غيرقابل پيش بيني هستند.

کد مطلب 298183

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