  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۱۷

فرماندار کهگیلویه:

زنان نباید نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت باشند

زنان نباید نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت باشند

دهدشت - فرماندار کهگیلویه گفت:زنان نباید نسبت به حقوق خود در جامعه بی‌تفاوت باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،علی پوزش بعد ظهر شنبه در نشست کمیته بانوان شهرستان کهگیلویه گفت: زنان در جامعه نباید نسبت به حقوق خود بی تفاوت باشند.

فرماندار کهگیلویه تصریح کرد:۵۰ درصد جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و اگر جایی حق آنها ادا نمی شود به این دلیل است که خانم ها خودشان نسبت به حقشان بی تفاوت هستند و در امور جامعه شرکت نمی کنند.

وی به اهمیت آموزش بانوان اشاره کرد و گفت: آموزش تحکیم خانواده، صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب از جمله نیازهای بانوان یک جامعه توسعه یافته و سالم است.

فرماندار کهگیلویه با تأکید بر اینکه زنان کهگیلویه شایستگی‌های فراوانی دارند، اضافه کرد: اگر مشکلات زنان فعال اقتصادی را رفع کنیم می‌توانیم شاهد رشد و تعالی آن‌ها در تمامی عرصه‌ها باشیم.

پوزش با اشاره به استقبال خوب بانوان از طرح‌های اشتغال‌زایی اداره میراث فرهنگی شهرستان، افزود: بانوانی که شرایط دریافت تسهیلات اشتغالزایی را دارند می‌توانند به اداره میراث فرهنگی مراجعه و برای دریافت وام معرفی شوند.

کد مطلب 2981830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها