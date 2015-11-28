به گزارش خبرنگار مهر،علی پوزش بعد ظهر شنبه در نشست کمیته بانوان شهرستان کهگیلویه گفت: زنان در جامعه نباید نسبت به حقوق خود بی تفاوت باشند.
فرماندار کهگیلویه تصریح کرد:۵۰ درصد جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و اگر جایی حق آنها ادا نمی شود به این دلیل است که خانم ها خودشان نسبت به حقشان بی تفاوت هستند و در امور جامعه شرکت نمی کنند.
وی به اهمیت آموزش بانوان اشاره کرد و گفت: آموزش تحکیم خانواده، صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب از جمله نیازهای بانوان یک جامعه توسعه یافته و سالم است.
فرماندار کهگیلویه با تأکید بر اینکه زنان کهگیلویه شایستگیهای فراوانی دارند، اضافه کرد: اگر مشکلات زنان فعال اقتصادی را رفع کنیم میتوانیم شاهد رشد و تعالی آنها در تمامی عرصهها باشیم.
پوزش با اشاره به استقبال خوب بانوان از طرحهای اشتغالزایی اداره میراث فرهنگی شهرستان، افزود: بانوانی که شرایط دریافت تسهیلات اشتغالزایی را دارند میتوانند به اداره میراث فرهنگی مراجعه و برای دریافت وام معرفی شوند.
دهدشت - فرماندار کهگیلویه گفت:زنان نباید نسبت به حقوق خود در جامعه بیتفاوت باشند.
به گزارش خبرنگار مهر،علی پوزش بعد ظهر شنبه در نشست کمیته بانوان شهرستان کهگیلویه گفت: زنان در جامعه نباید نسبت به حقوق خود بی تفاوت باشند.
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