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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیست‌ها به «نابلس»/ وقوع درگیری شدید با فلسطینیان

یورش صهیونیست‌ها به «نابلس»/ وقوع درگیری شدید با فلسطینیان

نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگران خود علیه فلسطینیان، به شهر «نابلس» در کرانه باختری یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی برای سرکوب انتفاضه مردم فلسطین همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان صهیونیست امروز شنبه به شهر «نابلس» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند پس از حمله گسترده صهیونیستها درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی ساکن «نابلس» درگرفت.

نظامیان صهیونیست از گلوله های جنگی و گازهای اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند. رسانه های عربی اعلام کردند در جریان این درگیری شمار زیادی از فلسطینیان زخمی شدند.

کد مطلب 2981832

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