به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان عصر روز یکشنبه در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، دیداری بسیار دشوار مقابل تیم مس سونگون، یکی از تیم‌های مدعی لیگ برتر دارد.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و مس سونگون، دو تیم صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 روز یکشنبه و در شرایطی برگزار می‌شود که هر کدام از دو تیم در این مسابقه، به کسب پیروزی احتیاج دارند.

شاگردان رضا لک در تیم گیتی‌پسند اصفهان که طی هفته‌های گذشته روند بسیار خوبی را طی کرده‌اند، با توجه به عدم نتیجه‌گیری رقبای خود، حال در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفته‌اند و صدرنشین این رقابت‌ها هستند.

این تیم اصفهانی که در هفته‌های نخستین لیگ برتر با محمود خوراکچی عملکرد خوبی کسب نکرده بود، در حال حاضر تلاش بسیاری صورت می‌دهد تا همچنان به عنوان یک مدعی خود را مطرح کند.

گیتی‌پسند به خوبی می‌داند که مس سونگون یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ برتر به شمار می‌رود که با علی افضل شرایط بسیار خوبی را طی کرده و در حال حاضر تیمی مدعی به شمار می‌رود.

البته تیم افضل بر خلاف گیتی‌پسند، روند پر فراز و نشیبی را طی نکرده و از ابتدای مسابقات لیگ برتر، در کنار تأسیسات دریایی تهران، یکی تیم‌های مدعی به شمار می‌رفته و در حال حاضر تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود.

البته این تیم اصفهانی در هفته گذشته نتیجه چندان خوبی کسب نکرد تا از جایگاه دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر یک پله سقوط کند، هرچند که از نظر امتیازی، دو تیم در حال حاضر 36 امتیازی هستند و گیتی‌پسند تنها به خاطر تفاضل گل بهتر، در صدر قرار گرفته است.

مصاف علی افضل با تیم سابق!

از سوی دیگر، دیدار گیتی‌پسند و مس سونگون با توجه به انگیزه بالای علی افضل در رودررویی مقابل تیم سابقش، به میزان قابل توجهی مورد نظر قرار می‌گیرد، جایی که افضل به دنبال آن است که مقابل نماینده اصفهان به پیروزی برسد.

علی افضل که در تیم فیروزصفه و فولاد ماهان اصفهان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته بود، در تیم گیتی‌پسند نیز به قهرمانی دست پیدا کرد اما پس از مدتی، از این تیم اصفهانی کنار رفت.

افضل در فصول گذشته و شرایطی که سرمربیان مختلفی به عنوان شخص نخست تیم گیتی‌پسند مطرح بودند، همواره کابوس این سرمربیان در تیم گیتی‌پسند اصفهان به شمار می‌رفت و حالا باید با تیم سابقش دیدار داشته باشد.

این سرمربی که در نیم‌فصل نخست رقابت‌ها و مقابل گیتی‌پسند اصفهان متحمل شکست شد، حال باید شکست نیم‌فصل نخست را به نوعی جبران کند.

مقابله گیتی‌پسندی‌ها با حاشیه‌های احتمالی

مسئولان باشگاه گیتی‌پسند اصفهان در آستانه دیدار مقابل مس سونگون، بازیکنان خود را ممنوع‌المصاحبه کرده‌اند تا از حاشیه‌های احتمالی پیش از این مسابقه بکاهند.

این بازیکنان باید تلاش کنند که در مقابل تیمی که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رود، به پیروزی برسند تا جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کنند.