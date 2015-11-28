تا زمانی که ترکیه الگوی توریسم باشد گردشگری ایران رونق نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به ضرورت گسترش صنعت توریسم با راهبرد گردشگری اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از چالش های اصلی گردشگری در ایران تعیین راهبردهای بلند مدت برای توسعه این صنعت پردرآمد است.

وی با اشاره به اینکه گردشگری امروزه به عنوان یکی از سریع ترین بخش های در حال رشد اقتصاد جهانی به حساب می آید، گفت: امروز این صنعت به عنوان چهارمین صنعت بزرگ جهانی محسوب می شود به طوری که در سال 2014 بیش از یک میلیارد گردشگر بین المللی در سطح جهانی تردد داشته اند.

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با بیان اینکه صنعت گردشگری توانسته است قریب به 240 میلیون شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، ادامه داد: با توجه به رشد گردشگری نیز پیش بینی می شود تا سال 2022 از هر 10 نفر یک نفر شاغل در بخش گردشگری باشد.

مدرس دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در اسناد بالادستی تاکید ویژه ای بر توسعه توریسم در ایران شده است، گفت: در سند چشم انداز تاکید شده که ایران تا سال 1404 می باسیت به رقم میزبانی 20 میلیون گردشگر دست یابد که بر این اساس سهم ایران از شمار گردشگران جهانی به 1.5 درصد افزایش می یابد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه برای دست یابی به این هدف ما نیازمند یک راهبرد بلند مدت هستیم، ادامه داد: به نظر من تاکید بر «گردشگری اسلامی» به عنوان یک استراتژی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

نائب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این خصوص توضیح داد: البته من نمی خواهم وارد دعاوی بی سرانجام در خصوص اینکه آیا اساسا گردشگری اسلامی داریم یا خیر وارد شوم بلکه تاکیدم بر این است که توسعه گردشگری در ایران باید متناسب با «مزیت های نسبی» صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه در گردشگری تفریحی ایران رقبای منطقه ای بسیار قدرتمندی دارد، ادامه داد: با این حال در حوزه گردشگری فرهنگی و مذهبی، ایران می تواند به عنوان یک کشور متمایز پذیرای میلیون ها گردشگری از حوزه های منطقه ای و خارجی باشد.

طباطبایی با اشاره به اینکه طبق آمارها ورودی گردشگران به ایران سالانه قریب به 5 میلیون نفر است، گفت: اگر ما بازار هدف خود را جغرافیای فارسی زبانان و کشورهای مسلمان منطقه قرار دهیم در مدت زمان کوتاهی می توانیم روند توسعه گردشگری در ایران را شتاب بخشیم.

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با اشاره به اینکه هم اکنون رویداد مذهبی همچون برگزاری راهپیمایی روز اربعین توانسته است چندین میلیون انسان را از نقاط مختلف جهان در عراق جمع کند، گفت: بدون شک ابعاد و ارزش معنوی و مذهبی این واقعه بیش از حنبه های گردشگری آن است اما می توان این رویداد نیز از چشم گردشگری نگاه کرد.

مدرس دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه اگر از این منظر به گردشگری نگاه کنیم نه تنها این صنعت یک تهدید فرهنگی به حساب نمی آید بلکه یک فرصت در جهت توسعه فرهنگ اسلامی ایرانی محسوب می گردد، افزود: تا زمانی که مدل توسعه گردشگری در ایران بر مبنای الگوهای ترکیه و امارات باشد ما نمی توانیم به اهداف توسعه ای خود دست پیدا کنیم.

پطباطبایی در پایان با تاکید بر اینکه ایران از منظر ظرفیت های جاذبه تاریخی، فرهنگی ، جغرافیایی و طبیعی و ... هیچ کمبود و نقصی ندارد، گفت: ما توان تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه را داریم و در عین حال شاخصه های فرهنگی و مذهبی نیز به عنوان یک مزیت و فرصت گردشگری به حساب می آید و نه یک مانع.