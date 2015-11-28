مهران غوغای کربلاست/تردد ۷۰۰ هزار نفری از مرز مهران

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: اینجا عشق و عاشقی به سید و سالار شهیدان کربلا و ساقی عطشان نینوا حرف اول می‌زند و لحظه‌های دلتنگی و عاشقی آرام آرام به روز اربعین می‌رسد. مردمانی که ذکر «لبیک یا حسین» را به پیشانی خود بسته و مهر اهل‌بیت را بر سینه خود همانند نقشی برجسته، حک کرده‌اند.

عاشقی به مولای کربلا، پیر و جوان و مرد و زن نمی‌شناسد و هر کسی به وسع و اندازه خود ارادتش را نشان می‌دهد. هستند عاشقانی که بیش از ده روز را به پذیرایی از زوار اختصاص داده و هر آنچه را که دارند در طبق اخلاص گذاشته اند تا خادمی لایق برای باب‌الحوائج باشند.

لحظه نماز که فرا می‌رسد نماز جماعت در هر گوشه‌ای برگزار می‌شود و چفیه‌های عاشقی بر زمین پهن شده تا زمین را فرش اقامه نماز کند. در گوشه و کنار پایانه مرزی مهران که می‌نگری، عاشقان و دلباختگان حسینی تا زمان خروج از این مرز بین‌المللی ذکر «لبیک یا حسین» و صلوات را زمزمه می‌کنند.

آری، مهران غوغای کربلاست و هر کسی به نوبه‌ خود سعی می‌کند به زائران عتبات عالیات خدمت کند. از رفته‌گری و اورژانس گرفته تا اتوبوسرانی و پارکینگ‌های صلواتی در کنار زائرسراهای خانگی، اقامت‌گاه و ایستگاه‌های صلواتی، همه و همه تنها گوشه‌ای از ارادت ارادتمندان به سالار شهیدان و سقای دشت کربلاست.

با دوچرخه عازم کربلا هستیم

علی یاری همراه دو دوچرخه سوار دیگر از زنجان عازم کربلاست که در مرز بین‌المللی مهران به خبرنگار مهر گفت: مدت پنج روز است که با دو تن از دوستانم از زنجان حرکت کردیم و پس از استراحت بین‌راهی، امروز به مرز مهران رسیدیم و در صورت عبور از مرز مهران با دوچرخه، قصد داریم تا کربلا این مسیر را طی کنیم.

وی افزود: یکی از آرزوهایم رفتن به کربلا و زیارت حرم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ابالفضل العباس(ع) که خداوند به ما لطف کرد و کربلا ما را طلبید تا به خدمت اربابمان برویم.

آرزویم خدمت به زوار اربعین حسینی بود

حمید باسره یکی از خادمان زوار اربعین حسینی که در ایستگاه شهدای شهرستان آبدانان در مرز مهران مشغول پذیرایی است به خبرنگار مهر گفت: از سال گذشته که ایستگاه شهدای شهرستان آبدانان در مرز مهران از زوار اربعین پذیرایی می‌کرد آرزو داشتم که سعادت پذیرایی از زوار اربعین حسینی در مهران نصیبم شود که امسال این سعادت نصیبم شد.

اینجا نقطه صفر مرزی است و مردم مهران، استان ایلام و تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای خدمات‌رسانی مطلوب به زوار اربعین بسیج شده‌اند تا ارادت خود را به سالار شهیدان به نمایش بگذارند.

ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مهران

سرهنگ محسن ناصری فرمانده پلیس راه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی به مرز مهران سنگین است و توصیه می شود رانندگان از هرگونه شتاب و عجله برای جلوگیری از حوادث احتمالی پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه زائران ۲۱ استان کشور از مرز مهران به کشور عراق سفر می کنند، افزود: این تردد بالا در مسیرهای منتهی به مرز مهران باعث پرحجم شدن این مسیرها شده است.

تردد ۷۰۰ هزار نفری از مرز مهران

حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک هفته گذشته بیش از ۷۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته اند که به طور میانگین روزانه ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با همکاری و همراهی خود زائران مشکلی در خروج زئران از مرز مهران نداریم، تاکید کرد: زائرانی که قصد سفر از مرز مهران به کربلای معلی را دارند بدون ویزا به این مرز نیایند.

ستادهای مردمی مشغول به فعالیت هستند

مراد ناصری فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اطهار داشت: هم اکنون تردد در مرز مهران بدون هیچ مشکلی در جریان است و خوشبختانه با حضور مردم شهرستان مشکلاتی در بحث اسکان و تغذیه زوار مشاهده نمی شود.

وی عنوان کردک پارکینگ های شهرستان مملو از ماشین های زائران است و هم اکنون بیش از و ۲۱ پارکینگ و ۱۵۰ موکب مردمی برای پذیرایی از زوار اربعین در سطح شهرستان فعال است.

آماده باش به دستگاه های اجرایی استان ایلام

شاپور پولادی معاون عمرانی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارندگی در روزهای سه شنبه تا اواخر هفته در استان ایلام، همه دستگاه های اجرایی استان به حالت آماده باش درآمده اند.

وی بیان داشت: تمامی دستگاه های اجرایی استان برای اسکان و حمل و نقل زائران در مرز مهران در هنگام بارندگی در حال آماده باش کامل هستند.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است. سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشورعراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.

خبرنگار و عکاس: وحید حاجیان