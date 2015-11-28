توسعه ارزش های دینی با همکای رسانه های فارس ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد بعد از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی وقف و رسانه تاکید کرد: خوشبختانه رسانه های فارس همواره در توسعه ارزش های دینی همکاری لازم را دارند.

وی تصریح کرد: آنچه که امروز با توجه به نزدیک شدن به هفته وقف لازم است همکاری بیشتر رسانه های فارس در توسعه مباحث دینی است که در این راستا وقف دارای جایگاه بسیار ویژه ای است.

رئیس شورای بسیج رسانه فارس تاکید کرد: فرهنگ وقف باید بیش از گذشته در جامعه نشر و توسعه داده شود که در این راستا رسانه ها همکاری بیشتری در این حوزه خواهند داشت.

امیری نژاد ادامه داد: تعامل میان رسانه ها و دستگاه های مذهبی و فرهنگی توسعه فرهنگ را به همراه دارد به خصوص اینکه امروز موضوع راه اندازی مرکز فوق تخصصی سرطان در شیراز مطرح است.

وی افزود: این مرکز فوق تخصصی سرطان به همت خیرین در حال ساخت است که رسانه های استان فارس می توانند مشوق مردم باشند و کمک مردمی را به این مجموعه بیشتر کنند.