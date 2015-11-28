به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان بوشهر اظهار داشت: علیرغم پیشرفتهای زیادی که در زمینه فناوریهای مختلف صورت گرفت است، کتاب هنوز جایگاه ویژهای در همه کشورها دارد.
وی با بیان اینکه مطالعه کتاب از دستیابی به اطلاعات با دیگر روشها بهتر است، اضافه کرد: تنها با کتاب میتوان به درک مناسبتر مسائل دست یافت و به اثرپذیری، پیشرفت و ماندگار شدن علم رسید.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر خواستار تلاش رسانهها و دستگاههای فرهنگی برای آشتی جامعه با کتاب و ارتقای سرانه مطالعه کتاب شد و بیان کرد: برای ترویج مطالعه کتاب و کتابخوانی همه نهادهای فرهنگی باید تلاش ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب بوشهر، تصریح کرد: باید این نمایشگاه با برنامهریزی و کیفیت بالایی برگزار شده و ناشرهای معتبر حضور یافته و کتابهای مورد نیاز جامعه ارائه شود.
حقیقی یکی از اولویتهای حوزه فرهنگ استان بوشهر را توسعه و تجهیز کتابخانههای عمومی مطرح کرد و ادامه داد: باید فضا و شرایط مناسبی برای مطالعه و کتابخوانی در جامعه فراهم شود.
وی از تلاش برای انتخاب استان بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران خبر داد و بیان کرد: برای اینکه استان بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شود تفاهمنامه منعقد میشود.
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