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۷ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۵۳

هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس؛

منچستر سیتی موقتا به صدر جدول بازگشت/ پیروزی پرگل کریستال پالاس

منچستر سیتی موقتا به صدر جدول بازگشت/ پیروزی پرگل کریستال پالاس

تیم فوتبال منچستر سیتی با غلبه بر ساوتهمپتون در هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس موقتا به صدر جدول رده‌بندی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم رقابتها لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر امروز شنبه با برگزاری چند مسابقه همزمان ادامه یافت که در یکی از بازی‌های مهم تیم منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد به مصاف ساوتهمپتون رفت و این تیم را ۳ بر یک از پیش روی برداشت.

کوین دی‌بروین (۹)،فابین دلف (۲۰) و الکساندر کولاروف (۷۰) گل‌های تیم سیتی را در این مسابقه به ثمر رساندند. شان دانگ (۴۹) نیز زننده تنها گل تیم ساوتهمپتون در این مسابقه بود. شاگردان مانوئل پیگرینی با این برد خانگی ۲۹ امتیازی شدند و موقتا به صدر جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس بازگشتند.

در دیگر دیدارهای همزمان روز شنبه نتایج زیر کسب شده است:
* استون ویلا ۲ - واتفورد ۳
* بورنموث ۳ - اورتون ۳
* کریستال پالاس ۵ - نیوکاسل یک
* ساندرلند ۲ - استوک سیتی صفر

کد مطلب 2981852

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