ششمین بازارچه دائم صنایع دستی کشور در شهرستان آباده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس امروز طی مراسمی و با حضور دکتر بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور تیمچه صرافیان آباده به عنوان بازارچه دائم صنایع دستی شمال استان فارس افتتاح و راه اندازی شد .

در این مراسم نامور مطلق با تاکید بر اینکه صنایع دستی هویت منقول هر منطقه است، افزود: شکل گیری بازارچه های دائم صنایع دستی همچنین راه اندازی حراجی های صنایع دستی از جمله اقدامات موثری است که تاثیر بسزایی در رونق و توسعه صنایع دستی دارد.

وی گفت: تیمچه صرافیان ششمین بازارچه دائم صنایع دستی کشور محسوب می شود که هم اکنون در شهرستان آباده در فارس راه اندازی شده است.

به گفته معاون صنایع دستی کشور، منبت و گیوه آباده که هنرهای سنتی و شاخص این شهرستان محسوب می شوند افتخار صنایع دستی کشور هستند و باید با طراحی جدید وارد بازار شوند تا مورد استقبال و توجه جوانان قرار گیرد.

نامور مطلق به بیان اینکه شعار امسال مبنی بر هر شهرستان یک بازارچه صنایع دستی افزود: شکل گیری و راه اندازی این بازارچه ها در دستور کار معاونت صنایع دستی است و چنانچه بازارهای مناسبی برای عرضه محصولات و تولیدات دست ساز هنرمندان نداشته باشیم بی تردید صنایع دستی از بین خواهد رفت.

وی در ادامه افزود: تا کنون حراجی های متعددی در پایتخت برگزار شده و استان های اصفهان و خراسان رضوی نیز برای برگزاری این حراجی ها اعلام آمادگی کردند که امیدواریم فارس نیز متقاضی بعدی این حراجی ها باشد . چرا که بسیاری از تولیدات هنرمندان به دلیل فاخر بودن در بازارچه ها و مغازه ها به فروش نمی رسند از این رو برگزاری حراجی های بزرگ برای فروش این محصولات یک ضرورت است.

وی هچنین به راه اندازی فروشگاه های مجازی صنایع دستی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به تعدد تولیدات صنایع دستی در فارس فروش مجازی محصولات در این استان ضروری است و باید این فروشگاه ها در فارس رونق بیشتری بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: صادرات صنایع دستی کشور در سال گذشته به ۳۶ درصد افزایش یافت و هم اینک نیز بیش از ۲ هزار کارگاه فعال صنایع دستی در کشور وجود دارد .