تعداد افراد دیپورت شده از عراق به ایران بسیار ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر ظهر عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فکر می کنم این حجم گسترده خدمت رسانی و هماهنگی بین دستگاه ها ممکن نبود جز اینکه یک عشق و اخلاص در همه وجود داشته باشد که تعهد و مسئولیت افراد مختلف را نسبت به انجام خدمت به مردم بیشتر کند.

وی افزود: اصلا امکان خروج زائران بدون ویزا ممکن نیست و مردم نباید فکر کنند که بدون داشتن ویزا می توانند وارد عراق شوند. در واقع نباید اصلا در این زمینه امیدوار باشند چون بدون ویزا به هیچ عنوان اجازه خروج داده نمی شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با بیان اینکه از زائران خواهش می کنیم که به هیچ عنوان بدون ویزا به آن سوی مرزها نروند، گفت: خوشبختانه تعداد افرادی که از عراق به ایران دیپورت شده اند بسیار کم، ناچیز و اصلا قابل توجه نیست.

خبیر عنوان کرد: هماهنگی های لازم از قبل در خصوص خروج اتباع خارجی از کشور انجام شده بنابراین مشکل خاصی در زمینه خروج آنها وجود ندارد. همچنین تمام آن چیزی که برای زمان بازگشت زائران لازم است، فراهم شده است.

وی ادامه داد: به طور حتم در بازگشت با یک موج فزاینده زائران مواجه خواهیم بود که وارد مرزها خواهند شد و به طور طبیعی کار را مشکل می کند، اما چاره ای نیست و همه باید تلاش کنیم تا کمترین مشکل برای زائران به وجود بیاید.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان یادآور شد: خوشبختانه تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشتیم و تمامی مرزهای جنوبی استان برای خروج زائران امن است.

خبیر در ارتباط با پیام حضور میلیونی زائران در ایام اربعین بیان کرد: پیام تمام این اجتماعات مردمی در عاشوار و یا حتی اربعین این است که تمام مسلمانان و به ویژه شیعیان به دنبال این هستند که در صحنه بین المللی خود مردمی صلح طلب و وفادار به آرمان های انقلاب و ارزش های اسلامی معرفی کنند.

وی اضافه کرد: یک اجتماع بزرگ مردمی که حدود ۲۰ میلیون نفر است را در اربعین و آن سوی مرزها با همه مسلمانان بدون کمترین مشکل برگزار کرده و یاد و خاطره امام حسین (ع) و یاران گرانقدر ایشان را پاس می داریم، بدون اینکه حتی قطره خونی از دماغ کسی ریخته شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان تأکید کرد: حضور زائران پیام وحدت، انسجام و پیروی تمامی موحدان تاریخ از راه امام حسین (ع) را به دنبال دارد.

خبیر در ارتباط با وضعیت خدمات رسانی موکب ها نسبت به سال گذشته گفت: خدمت رسانی موکب ها با سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست و هر چه که بگذرد کامل تر و بهتر می شود. همچنین مردم نیز منسجم تر می شوند و خیلی خوشحالم که خود مردم منطقه حضور بسیار چشمگیری دارند و از زائران به خوبی پذیرایی می کنند.