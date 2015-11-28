ژاپن و هند توافق نظامی امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، انتظار می رود مقامات ژاپن و هند ماه آینده یک توافق دفاعی گسترده ای را امضاء کنند که اولین گام در صادرات هواپیماهای آبی خاکی ساخت ژاپن خواهد بود.

این قرار داد انتظار می رود در جریان دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از دهلی نو بین ۱۱ تا ۱۳ دسامبر به امضا برسد که بیانگر تمایل ژاپن برای گسترش همکاری های نظامی خود با هند با هدف مقابله با افزایش قدرت چین در منطقه صورت می گیرد.

در آوریل سال ۲۰۱۴ ژاپن با تغییر قوانین خود بسیاری از محدودیت های قانونی نیم قرن گذشته در خصوص ساخت تسلیحات نظامی خود را لغو کرد.