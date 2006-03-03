مسابقات با پيام رئيس سازمان تربيت بدني افتتاح شد

به گزارش خبرنگار" مهر" قراربود اين مراسم با حضورعلي آبادي برگزارشود كه به جاي وي مهندس قدمي درمراسم حضوريافت و پيام رئيس سازمان را قرائت كرد.

بنابراين گزارش اميرخادم عضو فدراسيون ورزشي مجلس شوراي اسلامي، خوش چهره نماينده مجلس، مهندس قاسمي ومهندس تقي زاده معاونين سازمان تربيت بدني به همراه دكتر اسدي رئيس اسبق فدراسيون ژيمناستيك ازديگر ميهمانان حاضر درمراسم بودند. دراين مراسم نمايش نامه پانتوميمي توسط يك هنرمند ومجموعه هايي ازحركات بچه هاي خردسال هيات تهران وچند استان كشور به اجرا درآمد.

درحاشيه ازنكات جالب درمراسم حضور مهندس تقي زاده و دكتر اسدي دوتن از رؤساي سابق اين فدراسيون بود كه طرح برگزاري جام جهاني در ايران در زمان رياست اين دومسئول ورزشي كشور پي ريزي شد.

- رئيس فدراسيون كويت، نماينده فدراسيون جهاني و آسيايي و ناظرفني فدراسيون جهاني ازجمله ميهمانان خارجي مراسم بودند.

- مراسم افتتاحيه اين مسابقات با تأخيري يكساعته شروع شد.

- در اين مسابقات تيمهايي از كشورهاي عربستان , ايران , هندوستان , اردن , ارمنستان , هلند , پاكستان , كرواسي , آذربايجان , ازبكستان , اتريش , كويت , فنلاند و اسلواني 3 روز به رقابت خواهند پرداخت.

- تقريباً تمام سالن برگزاري مسابقات بوسيله تبليغات اسپانسرها پوشيده شده بود.

- ورزشكاران تمامي كشورها در اين مراسم با پرچمهاي خود رژه رفتند.

- بلافاصله بعد از برگزاري مراسم افتتاحيه، مسابقات تيمي با حضور 6 كشور آغازشد.

- اين مسابقات با حضور 40 ژيمناست در شش وسيله دار حلقه , حركات زميني , پرش خرك , خرك حلقه , بارفيكس و پارالل طي 4 روز در مجموعه ورزشي آزادي پيگيري خواهد شد.