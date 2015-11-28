توسعه تجارت با استان «مسندم» عمان برای هرمزگان بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرخانلو بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی سفر هیئتی از استان هرمزگان به استان مسندم کشور عمان و برگزاری نمایشگاه معرفی فرصت ها و ظرفیت های هرمزگان در شهر خصب عمان که با حضور نمایندگانی از کشور عمان برگزار شد، عنوان کرد: سوابق و ارتباطات دیرینه فرهنگی و اجتماعی میان ایران و عمان موجب شده برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور نیز بیشتر تلاش شود.

وی ادامه داد: براساس تفاهم نامه ای که میان مسئولان استان های هرمزگان و مسندم عمان منعقد شده برنامه های مشترکی همچون برگزاری نمایشگاه ها در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان افزود: طبق هماهنگی هایی که به صورت مستمر بین دو طرف انجام شده، ما نیز رسما موضوع برگزاری نمایشگاه استان هرمزگان در کشور عمان را از طریق وزارت کشور و وزارت امور خارجه پیگیری کرده ایم.

شیرخانلو تصریح کرد: همچنین برای هماهنگی میان بخش خصوصی و آمادگی بیشتر برای حضور در این نمایشگاه نیز میز کار تخصصی با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران در بندرعباس برگزار شده است.

شیرخانلو با تاکید بر اینکه توسعه تجارت با کشور عمان برای کشور ما و به خصوص استان هرمزگان از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: ما برنامه های مناسبی برای توسعه تجارت خارجی با کشور عمان از طریق استان مسندم و شهر خصب در نظر داریم و در این خصوص در استان هرمزگان برنامه ریزی شده است.

در این نشست موضوعات برگزاری نمایشگاه معرفی فرصت ها و ظرفیت های هرمزگان در شهر خصب عمان و همچنین دیدار استاندار هرمزگان با استاندار مسندم مورد بررسی قرار گرفت.