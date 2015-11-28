جلیل جعفری بنه شنبه شب در حاشیه هماهنگی برنامه‌های کلنگ زنی این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این شبکه باهدف آب‌رسانی به شهر خلخال و روستاهای هم‌جوار بااعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

وی بابیان اینکه معاون مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در این مراسم حضور خواهد یافت، تصریح کرد: این مهم باهدف توسعه شهرستان خلخال و تأمین بخشی از نیاز آب شرب شهرستان انجام می‌شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اجرای این طرح به روش BOT خواهد بود، اضافه کرد: در حاشیه سفر مسئولان استانی و کشوری از تصفیه‌خانه کوثر و پروژه‌های در دست اجرای توسعه شبکه آب و فاضلاب دو شهرستان بازدید خواهد شد.

جعفری بنه بابیان اینکه از شبکه ۲۰ کیلومتری فاضلاب خلخال ۱۲ کیلومتر احداث‌شده و مابقی در دست اجراست، ادامه داد: وضعیت مشابهی در شهرستان کوثر برای اجرای شبکه فاضلاب داریم.

وی عمده نیاز فعلی این دو شهرستان را درخواست توسعه فاضلاب کشور و هشتجین عنوان و تأکید کرد: بر اساس اولویت‌بندی‌ها نیازهای دو شهرستان در سفر مسئولان آب و فاضلاب کشور طرح خواهد شد.