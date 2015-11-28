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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۴

با حضور مسئولان کشوری؛

شبکه آب‌رسانی سد «بفراجرد» در خلخال کلنگ زنی می‌شود

شبکه آب‌رسانی سد «بفراجرد» در خلخال کلنگ زنی می‌شود

خلخال- نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور مسئولان کشوری شبکه آب‌رسانی و انتقال آب سد بفراجرد در خلخال فردا یکشنبه کلنگ زنی می‌شود.

جلیل جعفری بنه شنبه شب در حاشیه هماهنگی برنامه‌های کلنگ زنی این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این شبکه باهدف آب‌رسانی به شهر خلخال و  روستاهای هم‌جوار بااعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

وی بابیان اینکه معاون مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در این مراسم حضور خواهد یافت، تصریح کرد: این مهم باهدف توسعه شهرستان خلخال و تأمین بخشی از نیاز آب شرب شهرستان انجام می‌شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اجرای این طرح به روش BOT خواهد بود، اضافه کرد: در حاشیه سفر مسئولان استانی و کشوری از تصفیه‌خانه کوثر و پروژه‌های در دست اجرای توسعه شبکه آب و فاضلاب دو شهرستان بازدید خواهد شد.

جعفری بنه بابیان اینکه از شبکه  ۲۰ کیلومتری فاضلاب خلخال  ۱۲ کیلومتر احداث‌شده و مابقی در دست اجراست، ادامه داد: وضعیت مشابهی در شهرستان کوثر برای اجرای شبکه فاضلاب داریم.

وی عمده نیاز فعلی این دو شهرستان را درخواست توسعه فاضلاب کشور و هشتجین عنوان و تأکید کرد: بر اساس اولویت‌بندی‌ها نیازهای دو شهرستان در سفر مسئولان آب و فاضلاب کشور طرح خواهد شد.

کد مطلب 2981913
محمد میرزایی ناطق

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