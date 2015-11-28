برخی از راههای میدان آزادی کرمان بازگشایی می شود

محمد رضا فرقانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی که در شهر کرمان در حال انجام است پروژه میدان آزادی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه روند اجرایی این پروژه مطابق برنامه در حال طی شدن است اما شهرداری کرمان برای نظارت بهتر بر روند کار، در این میدان یک نماینده مستقر کرده است.

وی با اشاره به بروز ترافیک و تغییر مسیر در شهر به دلیل اجرای پروژه آزادی افزود: با هماهنگی سازمان ترافیک و بررسی های صورت گرفته چند راه جدید برای عبور و مرور عابران پیاده در این میدان احداث خواهد شد.

فرقانی ادامه داد: روند اجرای سایر پروژه های شهرداری نیز مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در حال انجام است و پس از اجرای طرحها طی مدت زمان مشخص شده چهره شهر کرمان به کلی تغییر خواهد کرد.

وی توسعه و پیشرفت شهر کرمان را هدف همه مسئولان و مردم شهر کرمان دانست و افزود: هر چند محدودیت هایی ایجاد شده است اما پس از اجرای این پروژه همه مردم از وجود این سازه ها منتفع خواهند شد.