ضوابط بلندمرتبه سازی تا سه ماه آینده نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری درباره آخرین وضعیت آئین نامه های بلند مرتبه سازی اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیسیون ماده پنج، موضوع ضوابط بلندمرتبه سازی مورد تاکید قرار گرفت که دبیر شورای عالی شهرسازی قول داد به زودی این موضوع در شورای عالی شهرسازی به نتیجه برسد.

سالاری افزود: در حال حاضر ضوابط بلند مرتبه سازی در کمیته های فنی دبیرخانه های شورای عالی معماری شهرسازی در حال بررسی است و اشکالات جدی به طرح اولیه که مشاور طرح تفضیلی ارائه داده بود، گرفته شده و در این راستا گروه کارشناسی جدیدی در حال بررسی ابعاد مختلف این آئین نامه هستند.



عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نگرانی هایی جدی در خصوص آئین نامه کنونی وجود داشته و اعلام شده است که باید مطالعات بیشتری صورت گیرد، گفت: علت این موضوع آن است که تاکنون مطالعات تطبیقی و اقدامات مشابه در این ارتباط در کشور ما صورت نگرفته است و مجموعه آئین نامه ها و اقداماتی که در سایر کشورها در رابطه با بلندمرتبه سازی انجام شده است، نیز با اقلیم، جغرافیا و شرایط شهر تهران تطبیق چندانی ندارد که بتوان از آنها به طور کامل الگو برداری کرد.



رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اذعان به اینکه برای بومی سازی و تطبیق مطالعات بلندمرتبه سازی، زمان کارشناسی بیشتری نیاز است، اعلام کرد: اعتقاد داریم با رویکرد محدودیت به خصوص محدود کردن جمعیت پذیری، ضوابط تا سه ماه آینده ابلاغ شود.