۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۴۲

به علت عملیات عمرانی در منطقه 12

مجسمه استاد کمال المللک جا به جا شد

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از جا به جایی مجسمه کمال الملک در منطقه 12 به علت عملیات عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از جا به جایی مجسمه کمال الملک در منطقه ۱۲ به علت عملیات عمرانی خبر داد و گفت: این مجسمه که در خیابانی به همین نام قرار داد تا پایان عملیات عمرانی از محل جا به جا شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با تاکید بر اینکه با اتمام عملیات عمرانی، مجسمه به محل بازگردانده خواهد شد، ادامه داد: این جا به جایی به دلیل بالا بردن روند عملیات عمرانی خیابان و جلوگیری از آسیب دیدگی مجسمه صورت گرفته است.

موسوی با اشاره به اینکه این مجسمه اثر ملک دادیار گروسیان است که از تصویر استاد کمال الملک ساخته شده است، گفت: با توجه به ارتباطات موضوعی مجسمه و محل نصب، مجسمه نبش خیابان کمال الملک در مجاورت مجموعه باغ نگارستان، مدرسه صنایع مستظرفه و موزه هنرهای ملی جانمایی شده است.

نورا حسینی

