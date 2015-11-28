مجسمه استاد کمال المللک جا به جا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از جا به جایی مجسمه کمال الملک در منطقه ۱۲ به علت عملیات عمرانی خبر داد و گفت: این مجسمه که در خیابانی به همین نام قرار داد تا پایان عملیات عمرانی از محل جا به جا شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با تاکید بر اینکه با اتمام عملیات عمرانی، مجسمه به محل بازگردانده خواهد شد، ادامه داد: این جا به جایی به دلیل بالا بردن روند عملیات عمرانی خیابان و جلوگیری از آسیب دیدگی مجسمه صورت گرفته است.

موسوی با اشاره به اینکه این مجسمه اثر ملک دادیار گروسیان است که از تصویر استاد کمال الملک ساخته شده است، گفت: با توجه به ارتباطات موضوعی مجسمه و محل نصب، مجسمه نبش خیابان کمال الملک در مجاورت مجموعه باغ نگارستان، مدرسه صنایع مستظرفه و موزه هنرهای ملی جانمایی شده است.