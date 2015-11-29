به گزارش خبرنگار مهر، طرح همدلی و همبستگی با محیطزیست صبح یکشنبه با حضور بالغ بر ۸۰ نفر از مردم مهدیشهر و دوستداران طبیعت و محیطزیست در منطقه سرسبز و خوش آبوهوای پاچنار این شهر اجرا شد.
این طرح فرهنگی با اجرای برنامه تفریحی و پیادهروی همراه بود و دوستداران محیطزیست با جمعآوری زبالههای مسیر منتهی به منطقه پاچنار دشت در شهرستان مهدیشهر، حدود سه کیلومتر از محیط را پاکسازی کردند.
مردمی بودن طرح همدلی و همبستگی با محیطزیست از ویژگیهای مهم این طرح است که با حضور آحاد مردم دوستدار محیطزیست برگزار می شود و با استقبال خوبی مواجه شده است.
مدیر اجرایی طرح مردمی همدلی و همبستگی با محیطزیست در مهدیشهر در حاشیه برگزاری این طرح در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرا این طرح فرهنگسازی در نگهداری و حفاظت از محیطزیست و زیباسازی محیط شهری و ایجاد همدلی و همبستگی بیشتر در بین مردم است.
عارف صفایی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی ای انجام شده این طرح هر جمعه برگزار می شود، تصریح کرد: حضور فعال و پرشور چهرههای فرهنگی و هنری شهرستان مهدیشهر در طرح مردمی همدلی و همبستگی با محیطزیست از نکتههای قابلتوجه و مهم در این طرح است.
وی بابیان اینکه این طرح باهمت و همکاری چند تن از فرهنگ دوستان مهدیشهری برگزار میشود، گفت: طرح مردمی همدلی و همبستگی با محیطزیست بهصورت مستمر هر هفته در نقاط مختلف شهر اجرا میشود و نیازمند توجه جدی مسئولان به این اقدام فرهنگی است.
روحالله مؤمنیان یک از حاضران در طرح مردمی همدلی و همبستگی محیطزیست نیز در این گفتوگو اظهار داشت: این طرح مردمی کمک بسیاری به پاکسازی محیطزیست خواهد کرد و در زیباسازی محیط شهری تأثیر خاصی را دارد.
وی بابیان اینکه این طرح نیازمند نگاه جدی مسئولان و حضور و مشارکت بیشتر مردم است، گفت:طرح همدلی و همبستگی محیطزیست اقدام بسیار خوبی است که بهصورت مردمی صورت گرفته و نباید این طرح خاتمه یابد و باید برای فرهنگسازی چنین ایدههایی تلاش مضاعفی شود.
مؤمنیان در خاتمه بابیان اینکه حضور مردم در هر عرصهای موجب موفقیت در آن عرصه شده است، عنوان کرد: پاکسازی محیطزیست هم یکی از آن اقداماتی است که میتواند با حضور مردم به موفقیت برسد.
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