شاخص جهانی برداشت آبهای تجدیدپذیر ایران در وضعیت فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری عصر شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات کشاورزی، با اشاره به بحران آب و وضعیت خشکسالی در کشور اظهار داشت: مطابق شاخص کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد کشورهایی با درصد برداشت ۱۰ درصدی از آبهای تجدید پذیر در وضعیت مطلوب به سر میبرند.
وی افزود: مطابق این شاخص کشورهای با ۱۰ تا ۲۰ درصد برداشت در وضعیت بحران کم، ۲۰ تا ۴۰ متوسط، ۴۰ تا ۶۰ بحران بالا و کشورهایی با درصد برداشت بیش از ۶۰ درصد در وضعیت فاجعه قرار دارند و این درحالی است که درصد برداشت آبهای تجدیدپذیر در ایران بیش از ۷۴ درصد است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کاهش عملکرد اکوسیستم بر توسعههای اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است، افزود: زمانی که گروهی کوچک منافع شخصی خود را دنبال میکند بر منافع گسترده جمعی تاثیر میگذارد و شرایط پیچیده میشود.
وی با اشاره به تغییرات تعداد چاههای ایران از سال ۵۱ – ۵۲ تا ۹۱ – ۹۲ تاکید کرد: در طول این مدت تعداد پنج هزار حلقه چاه به ۸۰۰ هزار حلقه رسیده که از این تعداد تنها ۴۰۰ هزار حلقه مجاز است و این به معنای آن است که ما به غارت آب روی آوردهایم.
اکبری گفت: اکنون به جای برداشت ۱۰ میلیارد مترمکعب از چاه در سال های یاد شده ۵۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت میکنیم و توان برداشت از هر چاه از ۱۸۰ هزار مترمکعب در سال ۵۰ – ۵۲ به کمتر از ۶۰ هزار مترمکعب رسیده که نشانه تخلیه سفرههای آب زیرزمینی و آبخوانهاست.
۱۸ دشت اصفهان در وضعیت فاجعه قرار دارد
وی با بیان اینکه سطح سفرههای آب زیرزمینی در برخی دشتها تا ۲۰ مترمکعب افت داشته که موجب مشکلات مختلفی مانند نشست زمین شده است، تصریح کرد: در اصفهان از ۳۵ دشت وضعیت ۱۸ دشت در درجه بحرانی قرار دارد و در مجموع در کشور از ۶۰۹ دشت تعداد ۲۹۷ دشت در وضعیت بحرانی است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به مغفول ماندن موضوع خاک در کشورمان اشاره کرد و گفت: هرگونه برنامهریزی برای موضوع آب کشور بدون توجه به خاک بدون معناست چرا که هماکنون هفت و نیم میلیون هکتار از خاکهای ما دارای محدودیت هایی همچون شوری، عمق و سنگریزه باشد.
وی افزود: اکنون به ازای هر هکتار خاک ۱۷ تن فرسایش خاک داریم و سالانه دو میلیارد مترمکعب از خاک کشور دچار فرسایش شده و ۵۶ میلیارد دلار خسارت به بار میآورد.
آمارهای ارائه شده درباره مصرف آب بخش کشاورزی صحیح نیست
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با رد آمارهای ارائه شده درباره مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: براساس آمار، مصرف آب در بخش کشاورزی ۶۱ میلیارد مترمکعب بوده و صحبتهای مطرح شده مبنی بر مصارف ۹۰ درصدی آب در این بخش درست نیست.
وی به ارائه راهبردهایی برای رفع مشکلات طرح شده پرداخت و گفت: توافق با مقدار آب قابل حصول متناسب با ظرفیت آبی کشور، قبول رفع مشکل آب با مشارکت تمام ذینفعان و بخشهای مرتبط، توقف پروژههای سدسازی، توقف انتقال آب بین حوزهای به استثنای شرب، توقف توسعه پروژههای برقآبی مگر با رعایت جوانب و اعمال مدیریت به هم پیوسته در محدوده حوضههای آبریز و مسدود کردن چاههای فاقد برنامه از جمله موارد مهمی است که باید برای رفع مشکلات آبی کشور به آنها توجه شود.
دشت حاصلخیز شرق اصفهان مشابهی ندارد
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دشت حاصلخیز شرق اصفهان در هیچکجای کشور به جز دشت مغان مشابهی ندارد، تاکید کرد: برای رفع مشکل منابع آبی این استان پیشنهادی به شورای عالی آب ارائه میکنم مبنی بر اینکه آب از مبدا سد با کمک لوله برای کشاورزی توزیع شود همانگونه که در سیستان این طرح انجام میشود.
وی با بیان اینکه پِرت آب در طی مسیر زایندهرود به دلیل چاههای فلمن حاشیه رودخانه و میزان آبی که در طول مسیر تبخیر میشود زیاد است، گفت: البته باید در نزدیکی اصفهان برای توجه به جلوه بصری موضوع گردشگری و همچنین با توجه به تاثیر آب در روحیه اصفهانی ها این آب آزاد شود و بار دیگر در پایین دست آب از طریق لوله منتقل شود.
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