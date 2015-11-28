مردم سیستان و بلوچستان با پرداخت زکات یارای کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح روز شنبه در آیین تجلیل از هزار و ۷۰۰ خانواده کارآفرین توانمند شده و واگذاری خودروهای وانت نیسان و تراکتور به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: اصلی ترین جنبه وحدت این استان پرداخت زکات توسط تشیع و اهل تسنن است بطوری که این امر باعث شده تمام وام های کمیته امداد به صورت قرض الحسنه به افراد اعطا شود.

وی افزود: تعداد زیاد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) در این استان امری ناخوشایند است و باید برای ریشه کن کردن فقر و توسعه کارآفرینی این افراد تمام مسئولان به صورت واحد و همسو حرکت کنند.

فتاح تاکید کرد: تدوین علمی و کاربردی تعیین شاخص های فقر می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی دست اندرکاران عرصه فقرزدایی در کشور را مرتفع سازد.

وی با بیان اینکه کارنامه کمیته امداد قابل دفاع است، گفت: انصافا این نهاد کارهای بزرگی را برای قشر آسیب پذیر جامعه انجام داده است و به برکت کارهای این نهاد انسانهای فراوانی به زندگی بازگشته اند.

رئیس کمیته امداد، قشر محروم و مستضعف را از یاوران نظام معرفی کرد و افزود: این قشر با تمام مشکلاتشان، همیشه در تمامی عرصه های انقلاب حضور پررنگ و تاثیر گذاری داشته اند.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به نیازمندان، یادآور شد: کشف استعدادها و توانمندی آنان از برنامه های این نهاد است که در این زمینه نیازمند همکاری دولت، مجلس و تمامی دستگاهها هستیم و از تمام ظرفیت کشور به نفع محرومان استفاده خواهیم کرد.

فتاح با بیان اینکه تکریم خانواده های تحت حمایت و توجه به مسائل فرهنگی آنان از دیگر اولویت های این نهاد است، افزود: تلاش داریم در بحث فرهنگی و اعتقادی خانواده ها، از ظرفیت روحانیون و حوزه ها بهره مند شویم.

وی تاکید کرد: باید به لحاظ فرهنگی کارهای زیربنایی و نهادینه سازی انجام شود و با ارائه آموزش های لازم، خوداشتغالی را در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد ایجاد کنیم و رونق دهیم.

رئیس کمیته امداد کشور بیان کرد: اشاعه فرهنگ انفاق در جامعه از دیگر برنامه های برای فقر زدایی است که مردم ما به لحاظ فرهنگی آمادگی انفاق را دارند که این روحیه باید در آنها تقویت شود.

فتاح تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) میراث گرانقدر و ارزشمند امام راحل است که با توجه به افزایش جمعیت از اول انقلاب تاکنون، همواره انتظارها از این نهاد خدمتگزار بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، از پنج هزار و ۲۰۰ مددجو که سال قبل در سیستان و بلوچستان برای آنان اشتغال ایجاد شد هم اینک هزار و ۷۰۴ نفر به خودکفایی رسیده اند.

بر اساس اعلام کمیته امداد، ۲۲ درصد منابع، امدادی و ۷۸ درصد منابع برای این افراد بانکی بوده است و از تعداد کل افراد هزار و ۱۳۲ نفر مرد و نیز ۵۲۷ نفر زن هستند.

همچنین در این مراسم ۱۰۰ خودرو وانت نیسان و ۴۰ دستگاه تراکتور تقدیم متقاضیان شد.