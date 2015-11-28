تسهیل ارتباط بین کرمان و سیستان بلوچستان

محمد ساردویی در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر وضعیت راههای جنوب استان کرمان متحول شده است و شاهد بهبود بخش زیربنای حمل و نقل نسبت به سالهای قبل در جنوب استان کرمان هستیم.

وی تصریح کرد: در همین راستا طرح دو بانده شدن محور رودبار به بهادر آباد در دستور کار قرار گرفته است که فاز اول این طرح افتتاح و زیر بار ترافیکی قرار گرفته است.

ساردویی ادامه داد: این قطعه پنج کیلومتر است برای احداث این جاده ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی مجموع این راه را ۲۳ کیلومتر دانست و افزود: در صورت تامین اعتبار این جاده که کرمان و سیستان و بلوچستان را به هم متصل می کند از استانداردهای بالاتری برخوردار می شود.

وی گفت: جنوب کرمان به استانهای هرمزگان و سیستان بلوچستان راه ارتباطی دارد که بالا بردن سطح خدمات در این راهها موجب تسهیل در امور و مرور و خدمات دهی به مردم خواهد شد.

وی اعتبار لازم برای اتمام این طرح را ۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد.